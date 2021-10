Netflix zmienia algorytm wyboru najpopularniejszych produkcji

Lista Top 10 najpopularniejszych produkcji na Netflix to często bardzo dobre źródło inspiracji, jeśli akurat nie wiecie co obejrzeć. Teraz jednak jej wygląd może się nieco zmienić, bo Netflix zmienia algorytm określający co się powinno na niej znaleźć.

Top 10 Netfliksa z nowym algorytmem

W liście do akcjonariuszy jaki Netflix opublikował wczoraj przy okazji prezentacji swoich kwartalnych wyników finansowych pojawiło się sporo ciekawych informacji. Gigant ponownie pochwalił się sukcesem Squid Games, który obejrzało ponad 142 miliony użytkowników, czyli praktycznie 2/3 wszystkich subskrybentów serwisu. Dobre wyniki zanotowały również powracające serie, jak 5. sezon Domu z papieru, który obejrzało 69 milionów użytkowników, czy trzeci sezon Sex Education z wynikiem 55 milionów. Netflix doszedł jednak do wniosku, że tworzenie rankingu produkcji na podstawie liczby odtworzeń w pierwszych 28 dniach nie jest do końca miarodajne. Dlatego w niedalekiej przyszłości będzie korzystał z nowej metryki - liczby godzin spędzonych przez użytkowników na oglądaniu danej produkcji. Wspomniano o tym już kilka dni temu podczas konferencji Code 2021. Teraz mamy oficjalne potwierdzenie, że wkrótce będzie to główna metryka, wedle której będzie powstawał też ranking Top 10 - najpopularniejszych produkcji w danym kraju.

Różnice pomiędzy tymi rankingami nie są może znaczące, ale jednak występują i wydaje mi się, że faktycznie nowy sposób lepiej pokazuje to, czym aktualnie interesują się widzowie. Choć można mieć pewne wątpliwości jaki wpływ na ostateczny wynik ma ilość odcinków w danym sezonie serialu. Sumaryczna długość poszczególnych serii jest różna, a wielu ludzi jak już zacznie coś oglądać, to dokończy, nawet jeśli serial nie spełnia do końca ich oczekiwań. Wszystko jak zwykle wyjdzie w praktyce. Dobra wiadomość jest też taka, że Netflix zamierza karmić nas statystykami swoich najpopularniejszych produkcji znacznie częściej niż raz na kwartał w liście do akcjonariuszy. Wygląda na to, że obecnie największa platforma VOD na świecie, chce być bardziej transparentna pod tym względem.

Świetne wyniki finansowe Netfliksa

Warto jeszcze przy okazji wspomnieć o samych wynikach finansowych, które okazały się całkiem okazałe. Netflix zanotował przychody na poziomie 7,48 mld USD, które były o 16,3% większe niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Były też większe niż w pierwszych dwóch kwartałach tego roku, co firma zawdzięcza szybszemu wzrostowi liczby subskrybentów. Na koniec 3. kwartału Netflix miał 213,5 mln klientów, w 3 miesiące dodał kolejne 4,4 mln kont co jest wynikiem znacznie lepszym niż w pierwszym i drugim kwartale. Pozwoliło to na osiągnięcie zysku netto na poziomie 1,44 mld USD. Jeszcze lepiej zapowiada się ostatni kwartał, w którym to Netflix przewiduje przychody na poziomie 7,7 mld USD i wzrost liczby subskrybentów do 222 mln. W reakcji na te wyniki notowania giganta na giełdzie w Nowym Jorku mocno poszybowały do góry, ale obecnie są na nieco niższym poziomie niż wczorajsza cena zamknięcia.