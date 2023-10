Możesz mieć film za darmo. Wystarczy wpisać ten kod

Długie jesienne wieczory, to idealny czas na seans w domowym zaciszu. Co powiecie na darmowy film od internetowej alternatywy kablówki?

Czym jest Sweet.TV i jak obejrzeć film za darmo?

Sweet.TV to stosunkowo nowa platforma, która walczyć z gigantami pokroju Netfliksa czy HBO chce przede wszystkim niską ceną za usługi oraz dostępnością w przeglądarce, czyli kompatybilnością z każdym SmartTV produkowanych od 2015 roku w górę. Dodatkową zaletą jest także fakt, że treści można oglądać do 7 dni wstecz, więc nic nie stoi na przeszkodzie, by przerwać oglądanie i wrócić do transmisji w wolnym czasie.

Źródło: Sweet.TV

O zaletach i wadach Sweet TV pisał już szerzej Grzegorz, więc nie będziemy się nad tym tematem pochylać zbyt mocno, skupiając się raczej na formie promocji, którą platforma chce przekonać do siebie nowych użytkowników. Ta w zasadzie składa się z dwóch elementów – pierwszy z nich to kod OSCAR, dający Wam dostęp do jednego filmu. Drugi zaś to kod 2023, który umożliwia obejrzenie 3 premierowych filmów oraz dostęp do darmowego okresu próbnego bez podawania maila i danych karty płatniczej.

To prawdziwa gratka dla fanów oglądania telewizji za darmo, bo nic nie stoi na przeszkodzie, by na nowym koncie wykorzystać 14-dniowy okres próbny, dostępny w standardowej ofercie. A co później? Sweet TV oferuje 3 subskrypcje miesięczne, w cenach 22,90 zł, 45,90 zł oraz 64,90 zł, dające kolejno dostęp do 46, 110, oraz 145 kanałów TV. Pełną listę programów dostępnych w poszczególnych pakietach oraz filmów, które możecie obejrzeć dzięki promocyjnej ofercie z kodem OSCAR, znajdziecie na oficjalnej stronie Sweet TV.

Stock image from Depositphotos