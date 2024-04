Minecraft to już nie tylko gra. To wielka marka

Minecraft to ogromny sukces twórców z Mojang, który przekształcił się ze zwykłej, teoretycznie dość prostej gry, w globalną markę. Oprócz samej gry, teraz mamy także szereg spin-offów, komiksów, interaktywnych seriali animowanych, a nawet kolekcji odzieżowych we współpracy z Pumą oraz zestawów klocków LEGO. Minecraft jest obecny wszędzie — znają go nawet osoby, które nigdy nie sięgały po kontroler czy myszkę i klawiaturę (choć trudno znaleźć kogoś, kto nie dał się skusić przez ogromną popularność i dostępność gry na praktycznie każdym możliwym urządzeniu).

Wkrótce uniwersum Minecrafta wzbogaci się jeszcze o… film kinowy. I to nie jest żart. Co ciekawe, Minecraft w kinach planowany jest od 2014 roku, kiedy to pierwszy raz Warner Bros. wspomniało o tym pomyśle. Od tamtej pory była jednak głucha cisza, aż do ostatnich — i dość szokujący film ma zawitać na wielkim ekranie w 2025 roku. Coraz więcej szczegółów jednak w tej sprawie poznajemy, między innymi w kwestii obsady — na ten moment wiemy, że w filmie Minecraft wezmą udział tacy aktorzy jak Jason Momoa, Emma Myers and Danielle Brooks, a do tego grona niedawno dołączył niezawodny Jack Black. Reżyserem filmu jest za to Jared Hess. Wszystko do tej pory szło świetnie, aż do teraz…

Fani są wściekli na film Minecraft. Wszystko przez jedną kwestię

Wspomniany już Jack Black wrzucił do sieci wideo, na którym wchodzi do przyczepy z napisem „Steve” na drzwiach. Chociaż do tej pory Warner Bros. nie zdradziło absolutnie żadnych szczegółów związanych z fabułą czy obsadą, to wideo Blacka zdaje się potwierdzać spekulacje, że wcieli się w główną rolę — jeśli nie wiecie, Steve to właśnie główna postać, w którą wcielamy się w Minecrafcie, z kanciastą głową i błękitnym t-shirtem. To samo w sobie jest świetną informacją — Jack Black jest cenionym aktorem, a poza Jumanji mogliśmy usłyszeć go w takich produkcjach jak Kung-Fu Panda czy niedawno wydany Super Mario Bros. Movie. Jego obecność w filmie Minecraft bez dwóch zdań jest świetną informacją; co więc rozwścieczyło fanów?

Chodzi o grafiki, które można było zobaczyć wewnątrz wspomnianej przyczepy Steve’a. Zdjęcia rozwieszone na ścianach od razu przykuły uwagę widzów, z tego względu, że z kilometra widać ich „koślawość”, która jest charakterystyczna dla obrazów generowanych przez AI. Na X (dawniej Twitter) rozpętała się prawdziwa burza, a ludzie prowadzili małe śledztwo — i ta grafika nigdy nie została oficjalnie opublikowana przez Mojanga, co wzbudza wątpliwości. Co więcej, inny obraz w przyczepie był… fanowskim renderem. Nie oficjalną grafiką, a czymś stworzonym przez gracza. Wygląda więc na to, że ktoś, kto był odpowiedzialny za przyozdobienie tej przyczepy, szczególnie się nie przyłożył do tego zadania.

Zaznaczmy, że nie ma żelaznego potwierdzenia, że jest to sztuczna inteligencja. Mimo wszystko taka grafika w przyczepie na wideo oficjalnie opublikowanym przez Jacka Blacka dość słusznie wywołuje podobne dyskusje, a jak punktuje jeden z użytkowników X, robienie filmu na podstawie gry, w której liczy się kreatywność i wyobraźnia, używając do tego sztucznej inteligencji, to czyste szaleństwo i coś, co po prostu się ze sobą kłóci.

Co więcej wiemy o filmie Minecraft?

Przejdźmy jednak do oficjalnych informacji o filmie. Jakiś czas temu donosiłem, że Jared Hess w wywiadzie z The Salt Lake Tribune zdradził nieco szczegółów na temat tego, czym ten film w ogóle będzie. Na ten moment ciężko stwierdzić; można się domyślić, że będzie to głównie prosta historia Minecrafta, czyli droga od zera do bohatera; od tego, jak Steve gołymi rękami uderza w drzewo do pokonania Ender Dragona w diamentowej zbroi. Reżyser powiedział:

To musi być zabawny, absurdalny film. I jest. […] Po prostu nie mogę rozczarować 10-latków, bo inaczej nas zamordują.

Co również ciekawe, to fakt, że zdjęcia kręcą w Auckland, współpracując ze scenografem Władcy Pierścieni, Grantem Majorem. Wygląda więc na to, że pomimo niezwykle długiej pracy nad tym filmem i dosyć długiej przerwy Hessa od poważnego kina, ma z tego wyjść wielki, spektakularny projekt. Film Minecraft ma pojawić się w kinach 4 kwietnia 2025 roku.

