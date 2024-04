Kodujesz? Sprawdź się i wygraj nagrody!

Zapisy do II edycji Gigathonu wystartowały! Pierwszy etap największego hackathonu dla dzieci i młodzieży w Polsce rozpocznie się dokładnie za miesiąc, a łączna pula nagród w konkursie wyniesie ponad 70 000 złotych.

Giganci Programowania mają przyjemność ogłosić start zapisów do drugiej edycji ogólnopolskiego konkursu programistycznego dla dzieci i młodzieży Gigathon. Pierwsza edycja zakończyła się w lutym tego roku, gromadząc w sumie ponad 8000 młodych osób zainteresowanych programowaniem.

Kodujesz? Sprawdź się i wygraj wspaniałe nagrody!

Nagrody w pierwszej edycji zachęciły do wzięcia udziału osoby z całej Polski, w tym roku do grona partnerów Gigathonu dołączyła firma Komputronik, która została sponsorem głównym konkursu i fundatorem sprzętu elektronicznego dla zwycięzców. W II edycji na laureatów czekają takie nagrody jak: konsola Microsoft Xbox Series X, telefony, tablety oraz akcesoria marki Samsung, roczny kurs programowania, wyjazd na obóz programistyczny, a także pakiety książek ufundowane przez wydawnictwa HarperCollins i Helion.

W II edycji wprowadzone zostaną również wyróżnienia dla uczestników. Organizator przewidział nagrody specjalne. Jury będzie mogło wyróżnić uczestników z każdej kategorii wiekowej i nagrodzić ich specjalnymi akcesoriami gamingowymi.

Zapisy dostępne są na oficjalnej stronie wydarzenia.

O co chodzi w największym hackathonie dla dzieci i młodzieży w Polsce?

Gigathon składa się z trzech etapów i finału, każdy etap konkursu wiąże się z coraz większym poziomem wiedzy, przy czym na pierwszych dwóch etapach wiedza uczestników sprawdzana jest za pomocą testów online. Trzeci etap składa się z zadania do samodzielnego rozwiązania w domu, a finał to stacjonarny hackathon w Warszawie dla 100 uczestników, którzy osiągnęli najlepsze wyniki we wcześniejszych etapach.

W drugiej edycji wprowadzona została dodatkowa kategoria, od teraz w konkursie są 4 kategorie wiekowe: 7-9, 10-12, 13-15 oraz 16-18. W przypadku uczestników w wieku 7-9 lat zadania przygotowywane są w środowisku Minecraft Education, które jest dobrze znane przez najmłodszych. Osoby w wieku 10-12 wykonują zadania w Scratchu, który jest jednym z najpopularniejszych środowisk programistycznych. Z kolei na najstarszych pasjonatów kodowania, w wieku od 13 do 18 lat, czekają zadania w popularnych językach programowania, takich jak: C#, C++ oraz Python.

Co? Gdzie? Kiedy? Czyli kompendium wiedzy dla uczestników

Zapisy do konkursu startują 8 kwietnia, I etap rozpocznie się 6 maja, a finał, który odbędzie się w Warszawie, zaplanowany jest na koniec listopada 2024 roku.

Regulamin konkursu, szczegóły na temat II edycji, a także informacja na temat nagród dostępna jest na oficjalnej stronie wydarzenia.

Sponsorem głównym konkursu i fundatorem sprzętu elektronicznego jest firma Komputronik. Patronami honorowymi wydarzenia są: Minister Edukacji, Ośrodek Rozwoju Edukacji oraz prezydenci wybranych miast w Polsce. Patronat medialny nad konkursem objęli: Antyweb, CD Action, CD Action Family, Komputer Świat, Miasto Dzieci oraz Radio Nowy Świat.