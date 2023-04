Sześcianowy świat z creeperami na wielkim ekranie... z aktorami

Wielki hit Mojanga stał się już prawdziwą marką — poza samą grą mamy do czynienia z wieloma spin-offami, komiksami, interaktywnymi serialami animowanymi, a nawet kolaboracjami odzieżowymi z Pumą czy specjalnymi zestawami klocków LEGO. Minecrafta zna każdy — nawet osoby, które nigdy nie grały w tę produkcję (chociaż prawdopodobnie nie ma osoby, która nigdy nie spróbowała, ze względu na ogromną popularność i dostępność na niemal każdym możliwym urządzeniu).

Teraz to grono powiększy się jeszcze o film kinowy, o którym pierwszy raz Warner Bros. wspomniało w 2014 roku. Od tamtej pory była jednak głucha cisza, aż do teraz — i dość szokujący film ma zawitać na wielkim ekranie 4 kwietnia 2025 roku. Będziemy musieli więc poczekać jeszcze dwa lata.

W obsadzie sam Aquaman. Jason Momoa wcieli się w Steve'a?

Warner Bros. uchyliło również rąbka tajemnicy w kwestii obsady, potwierdzając zeszłoroczne plotki. Gwiazdor, którego możecie znać między innymi z roli Aquamana w uniwersum DC, faktycznie dostał angaż w filmowej wersji Minecrafta. Na ten moment nie znamy jednak dokładnej roli aktora, lecz można zakładać, że tak wielkie nazwisko zagra pierwsze skrzypce — niewykluczone więc, że Momoa wcieli się w samego Steve'a.

Za reżyserię tej produkcji odpowiedzialny za to będzie Jared Hess (Napoleon Wybuchowiec, Nacho Libre, Asy bez kasy), a producentami będą dwie osoby pracujące w Mojangu, czyli Lydia Winters i Vu Bui.

To nie jedyna nowina od Warner Bros., w którą zaangażowany jest Jason Momoa. Co ucieszy wielu fanów, druga część Aquamana o podtytule „Zaginione królestwo” została przeniesiona na wcześniejszą datę i widowisko trafi do kin 20 grudnia tego roku. Nie jest więc to wielka różnica, ale zmiany dat premiery w tę stronę zawsze są mile widziane.

