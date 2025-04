FiFA będzie miała konkurencję. Tak w piłkę jeszcze nie graliście

FIFA już dawno nie miała konkurencji z krwi i kości. Nowatorskim podejściem do rozgrywki spróbują graczy przekonać twórcy bijatyki Sifu.

Studio Sloclap, znane przede wszystkim z wysoko ocenianej bijatyki Sifu, przygotowało dla graczy zupełnie nową propozycję, która może zaskoczyć niejednego fana elektronicznej rozrywki. Ich najnowszy projekt, Rematch, to intensywna, trzecioosobowa gra piłkarska nastawiona na rywalizację online. Premiera została zaplanowana na 19 czerwca 2025 roku, a tytuł trafi na platformy PC, PlayStation 5 oraz Xbox Series X|S, od razu debiutując także w katalogu Xbox Game Pass.

Rematch może odświeżyć segment gier sportowych

Rematch to piłka nożna, jakiej jeszcze nie było – bez sędziów, fauli, spalonych i bez zatrzymań. W meczu 5 na 5 każdy gracz przejmuje kontrolę nad jednym zawodnikiem, co wymusza pełną współpracę zespołową i błyskawiczne podejmowanie decyzji. Sloclap stawia na pełną dynamikę i zręcznościową rozgrywkę, w której nie liczą się statystyki postaci, lecz realne umiejętności gracza.

Już 18 i 19 kwietnia gracze na PC będą mogli przetestować grę w otwartej becie, do której można zapisywać się poprzez oficjalną stronę Rematch. Będzie to doskonała okazja, by sprawdzić nowatorski system rozgrywki i poczuć sportowe emocje w zupełnie nowym wydaniu.

Gra otrzyma polskie napisy, co z pewnością ucieszy rodzimych graczy. Dzięki obecności w Xbox Game Pass, Rematch będzie szeroko dostępny już w dniu premiery, co może przyczynić się do dynamicznego rozwoju społeczności graczy i rozgrywek rankingowych.

Sloclap zapowiada, że Rematch będzie grą rozwijaną sezonowo – każdy sezon ma przynieść nowe tryby gry, elementy kosmetyczne i dodatkowe funkcje, które mają stale utrzymywać świeżość doświadczenia. W grze znajdą się także tryby rankingowe, które pozwolą graczom wspinać się po szczeblach ligowych i rywalizować z najlepszymi.

Grafika: Studio Sloclap