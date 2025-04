Growe Oscary rozdane. Hit PlayStation zmiótł konkurencję

2024 dla gier był naprawdę mocny. Na przestrzeni ostatnich kilkunastu miesięcy mieliśmy wiele premier z gatunków, które zadowolić powinny każdego gracza – bez względu czy wybierają oni na swoją główną platformę konsole PlayStation 4/5, Xbox One, Series X|S, Nintendo Switch, czy komputery PC. Gry stały się medium, które od lat przyciąga uwagę wszystkich – także organizacji takich jak Brytyjska Akademia Sztuk Filmowych i Telewizyjnych. Akademia znana jest przede wszystkim z filmowych nagród BAFTA, które są brytyjskim odpowiednikiem Oscarów, jednak nie zapomina o grach. Kilka tygodni temu poznaliśmy nominacje, a teraz dowiadujemy się, które gry zyskały uznanie Akademii.

BAFTA Games Awards 2025. Lista zwycięskich gier i twórców

Best Game

Astro Bot

Balatro

Black Myth: Wukong

Helldivers 2

The Legend Of Zelda: Echoes Of Wisdom

Thank Goodness You’re Here!

British Game

Thank Goodness You’re Here!

A Highland Song

LEGO Horizon Adventures

Paper Trail

Senua’s Saga: Hellblade II

Still Wakes The Deep

Debut Game

Balatro

Animal Well

Pacific Drive

The Plucky Squire

Tales Of Kenzera: Zau

Thank Goodness You’re Here!

Evolving Game

Vampire Survivors

Diablo IV

Final Fantasy XIV

No Man’s Sky

Sea Of Thieves

World Of Warcraft

Game Beyond Entertainment

Tales Of Kenzera: Zau

Botany Manor

Kind Words 2 (Lofi City Pop)

Senua’s Saga: Hellblade II

Tetris Forever

Vampire Therapist

Game Design

Astro Bot

Animal Well

Balatro

Helldivers 2

The Legend Of Zelda: Echoes Of Wisdom

Tactical Breach Wizards

Multiplayer

Helldivers 2

Call Of Duty: Black Ops 6

LEGO Horizon Adventures

Super Mario Party Jamboree

Tekken 8

Warhammer 40,000: Space Marine 2

Family

Astro Bot

Cat Quest III

LEGO Horizon Adventures

Little Kitty, Big City

The Plucky Squire

Super Mario Party Jamboree

Music

Astro Bot

Black Myth: Wukong

Final Fantasy VII Rebirth

Helldivers 2

Senua’s Saga: Hellblade II

Star Wars Outlaws

Animation

Astro Bot

Call of Duty: Black Ops 6

LEGO Horizon Adventures

Senua’s Saga: Hellblade 2

Thank Goodness You’re Here!

Warhammer 40,000: Space Marine 2

Performer in a Leading Role

Alec Newman – Still Wakes the Deep

Humberly González – Star Wars Outlaws

Isabella Inchbald – Indika

Luke Roberts – Silent Hill 2

Melina Juergens – Senua’s Saga: Hellblade 2

Y’lan Noel – Call of Duty: Black Ops 6

Performer in a Supporting Role

Abbi Greenland i Helen Goalen – Senua’s Saga: Hellblade 2

Aldís Amah Hamilton – Senua’s Saga: Hellblade 2

Jon Blyth – Thank Goodness You’re Here!

Karen Dunbar – Still Wakes the Deep

Matt Berry – Thank Goodness You’re Here!

Michael Abubakar – Still Wakes the Deep

Technical Achievement

Senua’s Saga: Hellblade 2

Astro Bot

Black Myth: Wukong

Call of Duty: Black Ops 6

Tiny Glade

Warhammer 40,000: Space Marine 2

Pełne zestawienie zwycięzców, w tym w kategoriach technicznych, znajdziecie na stronach poświęconych nagrodom BAFTA Game Awards.

Niekwestionowanym liderem zestawienia jest Astro Bot, które zdobyło 5 nagród. Co zaskakuje najbardziej to fakt, że Senua's Saga: Hellblade II, która w tym roku otrzymała aż 11 nominacji, może pochwalić się wyłącznie jedną wygraną. Nie da się jednak ukryć, że to tytuł bardzo ciekawy i został też doceniony wieloma nominacjami oraz nagrodami. W ramach The Game Awards 2024 gra otrzymała wyróżnienia za najlepszy dźwięk, a Melina Juergens, która wcielała się w tytułową Senuę, zdobyła nagrodę za najlepszą grę aktorską.