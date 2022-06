Fiat testuje technologię ładowania samochodu w trakcie jazdy

Fiat testuje bezprzewodowe ładowanie samochodów

Chyba wszyscy zdajemy już sobie dzisiaj sprawę, że elektryfikacja samochodów to przyszłość europejskiej motoryzacji. Unia Europejska dała jasno do zrozumienia, że zamierza sporo inwestować w rozwój tego rodzaju napędu, dlatego firmy zaczynają szukać coraz bardziej efektywnych rozwiązań. Prace nad bateriami to jedno, ale nie zawsze większa i pojemniejsza bateria to najlepsza opcja. Wraz z rozwojem elektromobilności, będą pojawiać się nowe pomysły, które mają szansę w przyszłości stać się wiodącymi rozwiązaniami. Czy tak będzie z DWPT? Jeszcze za wcześnie aby odpowiedzieć na to pytanie, choć sam projekt zapowiada się bardzo ciekawie.

Stellantis wspólnie z partnerami zbudował we Włoszech tor - Arena del Futuro, na którym ma zamiar testować technologię bezprzewodowego ładowania samochodów elektrycznych. W zasadzie po torze już jeździ specjalnie zmodyfikowany Fiat 500, który praktycznie nie potrzebuje energii z wbudowanej baterii do podróżowania z prędkościami autostradowymi. Trzeba przyznać, że brzmi to bardzo obiecująco, ale w przeszłości słyszałem już wiele tego typu zapowiedzi, a do komercjalizacji droga jeszcze daleka. DWPT ma jednak kilka zalet, które sprawiają, że może to być jedna z technologii przyszłości.

Jak działa technologia DWPT?

DWPT to skrót od określenia - dynamiczny, bezprzewodowy transfer mocy. Jest to system cewek zamontowanych tuż pod nawierzchnią jezdni, który dzięki specjalnemu odbiornikowi zamontowanemu w samochodzie, może dostarczać energię prosto do silnika elektrycznego. System ma kilka zalet, jak chociażby zastosowanie aluminiowego okablowania (tańsze i lżejsze niż miedziane, a także łatwiejsze do przetworzenia), wykorzystanie napięcia stałego (DC) przez co odpadają straty na konwersji AC/DC, a także oferuje mniejsze straty energii. Można więc porównać taki system do sieci trakcyjnej dla pociągów/tramwajów, ale dzięki temu, że cewki są pod asfaltem, w żaden sposób nie szpecą krajobrazu i są mniej awaryjne.

Jestem sobie w stanie wyobrazić, że takie rozwiązania będą stosowane np. w miastach i pozwolą na jazdę samochodów elektrycznych wyposażonych w tylko niewielkie baterie. Zmniejszy to ich wagę, a co za tym idzie również zużycie energii. Na autostradach też miałoby to sporo sensu, umożliwiając podróż bez wymuszonych przerw na ładowanie baterii. Pozostaje tylko pytanie, czy taki system jest sobie w stanie poradzić z tysiącami aut przejeżdżającymi daną drogą w ciągu godziny i jak miałyby być rozliczane koszty tego zasilania. Pewne jest też, że przystosowanie obecnych dróg do technologii DWPT byłoby długotrwałe i kosztowne, ale z pewnością jest to ciekawa perspektywa.

źródło: Stellantis