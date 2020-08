Fatalny czas dla branży turystycznej. Gigantyczne zwolnienia w Booking.com

Zobacz też: Booking.com zafundował sobie największą reklamę kontekstową w historii?

Booking.com zwolni 17000 pracowników

Pandemia nie oszczędza wielu branż, ale ta turystyczna ma wybitnie pod górkę. Cały czas. Po Airbnb przyszedł czas na ich konkurencję. Jako pierwsza o ogromnych zwolnieniach w Booking.com poinformowała gazeta NRC Handelsblad, a chwilę później rewelacje te zostały oficjalne potwierdzone przez przedstawicieli firmy. W czasach kryzysu zmuszeni są pożegnać się z 17 tys. pracowników — czyli 1/4 swojej dotychczasowej załogi. Mowa tu, oczywiście, o pracownikach z całego świata.

Przerażające liczby, a nie jest wcale wykluczone, że na tym jeszcze nie koniec. Nie wiadomo co przyniosą kolejne kwartały, kiedy (i czy w ogóle) podróże wrócą do stanu sprzed pandemii. Szefostwo Airbnb twierdzi, że to co było — już nie wróci. Ale jak będzie w praktyce, to się dopiero okaże.

