Airbnb poprosiło użytkowników o pieniądze dla gospodarzy. Takiej reakcji się nie spodziewali

O Airbnb na łamach AntyWeb piszemy regularnie. Jako że jest ono częścią branży turystycznej która w ostatnim czasie została znokautowana przez koronawirus, wszyscy spodziewali się, że serwisowi pośredniczącemu w (głównie) krótkoterminowym wynajmie mieszkań, domów czy pokojów też się oberwie. To nic dziwnego. Bardziej jednak interesowało nas — w jaki ekipa odpowiedzialna za Airbnb sobie z tym poradzi. Część nawet współczuła gospodarzom, którzy nabrali kredytów na kilka, a nawet kilkanaście, mieszkań które co miesiąc spłacały się same. I spłacały się, owszem, aż do pandemii. A pomysł twórców platformy na pomoc im może i miał dobre intencje, ale patrząc na skutki… to chyba jednak przyniosły więcej złego.

Sytuacja nie jest łatwa, więc każdy robi co w jego mocy by przetrwać. Nie będę ukrywał że jest mi jakoś specjalnie żal spryciarzy i biznesmenów którym kredyty magicznie przestały się same spłacać, ale zawsze myśląc o tego typu usługach mam też w pamięci wszystkie miejsca w których spałem rozrzucone po świecie i gospodarzy, których miałem okazję poznać. Jedni wynajmowali pokoje we własnym domu / mieszkaniu, w którym od lat mieszkali, bo dzieci się wyprowadziły i trudno im się utrzymać w pojedynkę — a to zawsze jakiś dodatkowy zarobek. Inni: bo najzwyczajniej w świecie brakuje im towarzystwa i chętnie witają w swoich progach głodnych świata podróżników, a skoro mają taką możliwość, to ochoczo z niej korzystają. Pewnie dlatego też patrzę na Airbnb nieco inaczej niż większość z tych, którzy (jeżeli już) korzystali z takiej formy noclegowej, to tylko wynajmując całe mieszkania. Wracając jednak do tematu: kilka tygodni temu platforma zaczęła zachęcać do wpłat gospodarzom, z których gościnności mieliśmy okazję korzystać. Jak twierdzi Airbnb: 100% tej sumy ma trafić prosto do ich kieszeni, operatorzy tym razem nie pobierają żadnego procenta. Niemniej reakcja na nową funkcję była trochę inna niż to, czego się spodziewano.

Airbnb has lost its fucking head. Why would I donate to my host? I can't even afford one house. pic.twitter.com/JZspJqyoPB

Oto jeden z przykładów, w których Rosaleen wygląda na… poirytowaną i nie do końca rozumie dlaczego miałaby wysyłać darowiznę właścicielom nieruchomości u których nocowała w sytuacji, kiedy… sama po dziś dzień nie może sobie pozwolić na zakup własnego „em”. A odpowiedzi które nadeszły na tę wiadomość (było ich kilka tysięcy), jednoznacznie mówią, jak użytkownicy Airbnb zapatrują się na pomysł serwisu:

AirBnB crested an insane real estate economy that both diminished quality of life for millions but dispossessed many of their homes directly.

Many hosts ended up *renting* massive numbers of apartments and then illegally subletting them to make enormous profits.

