Wiemy kto wcieli się w Fantastyczną Czwórkę! Sprawdź obsadę nadchodzącego hitu Marvela

Marvel ani trochę nie zwalnia tempa. Premiera goni premierę — i jeszcze nie opadł kurz po ostatnich zapowiedziach i poniedziałkowym trailerze Deadpoola i Wolverine'a, a firma serwuje nam kolejną bombę. W ramach walentynkowego prezentu oficjalnie poznaliśmy obsadę Fantastycznej Czwórki!

Marvel Studios oficjalnie o tym, kto wcieli się w Fantastyczną Czwórkę

Jeżeli śledziliście branżowe plotki i przecieki, to prawdopodobnie nie będziecie specjalnie zaskoczeni. Wszystkie one bowiem się potwierdziły, ale jeżeli nie drążyliście tematu aż tak, to już wyjaśniam kto będzie kim. W Fantastyczną Czwórkę od Marvel Studios wcielą się:

Pedro Pascal (jako Reed Richards / Pan Fantastyczny)

(jako Reed Richards / Pan Fantastyczny) Vanessa Kirby (jako Sue Storm / Niewidzialna Kobieta)

(jako Sue Storm / Niewidzialna Kobieta) Joseph Quinn (jako Johhny Storm / Ludzka Pochodnia)

(jako Johhny Storm / Ludzka Pochodnia) Ebon Moss-Bachrach (jako Benjamin J. „Ben” Grimm / Stwór).

Fantastyczna Czwórka - kiedy premiera nowego filmu Marvel Studios?

Jeżeli śledzicie kalendarz marvelowskich premier, to prawdopodobnie wiecie już, że film ma trafić na ekrany kin w przyszłym roku. Pierwotnie miał to być maj, jednak data ta została przejęta przez Thunderbolts. Fantastyczna Czwórka trafi na ekrany kin w wakacje — a dokładniej mówiąc 25 lipca 2025 roku.