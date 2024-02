Deadpool & Wolverine łączą siły na nowym trailerze. Premiera filmu już niebawem!

Marvel Cinematic Universe od lat ma swoich kilka (kosztownych) minut podczas przerwy reklamowej na Super Bowl. Tym razem także nie mogło ich tam zabraknąć. Medialny gigant podczas najdroższego bloku reklamowego na świecie zaserwował zwiastun nadchodzącego filmu Deadpool & Wolverine.

Deadpool & Wolverine żartują na nowym zwiastunie

Mimo iż w portfolio MCU jest wiele marek i postaci, Deadpool jest... dość wyjątkowy. Mam wrażenie, że to jeden z takich bohaterów, którego albo się lubi, albo nie cierpi — i trudno tam o coś pomiędzy. Jego żarty są dość specyficzne i naznaczone jego niecodziennym usposobieniem. I najwyraźniej tym razem twórcy posuną się jeszcze o krok dalej, bo Deadpool & Wolverine otrzyma oznaczenie "R", co w amerykańskim systemie oceniania fillmów oznacza że nie będzie to produkcja odpowiednia dla młodszych widzów. Spodziewać się po niej można zarówno niewybrednego języka, nagości jak i elementów brutalności.

Jak to zwykle z trailerami do Deadpoola się bywa, tu również sporo się dzieje i Wade'owi udaje się do współpracy przekonać legendarnego X-Mena, czyli tytułowego Wolverine'a. I patrząc na powyższy zwiastun nie mam najmniejszej wątpliwości że będzie się działo. Pojawia się jednak pytanie: ilu mutantów zobaczymy na ekranie? Póki co wiemy już, że nie zabraknie tam Pyro!

Deadpool & Wolverine: kiedy premiera filmu?

Deadpool & Wolverine to jedna z najbardziej wyczekiwanych produkcji filmowych 2024. Kiedy można spodziewać się jej w kinach? W najgorętszym, wakacyjnym, sezonie! Film ma trafić na ekrany 26 lipca 2024. W sam raz w środku sezonu urlopowego!