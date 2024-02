Powstaje nowy polski serial. Oczekiwania widzów są ogromne, oto dlaczego!

SkyShowtime wprowadzało do tej pory na polski rynek kinowe nowości, serialowe premiery i klasyki sprzed lat, a także przejęło "Warszawiankę" z Borysem Szycem od HBO. Czy można było określić ten serial mianem pierwszego polskiego serialu oryginalnego SkyShowtime? I tak, i nie. Rzeczywiście był to pierwszy lokalny projekt debiutujący pod szyldem SkyShowtime, ale za produkcję odpowiadali inni.

Śleboda - pierwszy oryginalny serial SkyShowtime w Polsce

Źródło okładki.

Dziś SkyShowtime ogłosiło rozpoczęcie produkcji własnego polskiego serialu, który nosi tytuł "Śleboda". To adaptacja pierwszej części popularnej serii etno-kryminałów autorstwa Małgorzaty Fugiel-Kuźmińskiej oraz Michała Kuźmińskiego. Serial ma oferować wciągającą fabułę, bogatą w lokalne kolory i tajemnice górskiego krajobrazu.

Fabuła książki "Śleboda", na której bazuje serial, rozpoczyna się w chwili, kiedy główna bohaterka, Anka Serafin, młoda doktor antropologii, znajduje się w samym sercu tatrzańskiej zagadki kryminalnej. Śledztwo w sprawie makabrycznego zabójstwa prowadzi Ankę i dziennikarza Sebastiana Strzygonia przez labirynt tajemniczych wydarzeń związanych z góralską tradycją i historią. Zmasakrowane zwłoki Jana Ślebody, starego górala, stawiają pytania o wartość wolności, tożsamości i tajemnicę, która tkwi w górach.

Kto stworzy serial Śleboda? Oto producentka i reżyser

Magdalena Szwedkowicz jako producentka oraz Michał Gazda jako reżyser zapowiadają przemyślaną i dopracowaną produkcję, która będzie wierna duchowi książki, a jednocześnie przyniesie świeże spojrzenie na tę historię dla fanów seriali kryminalnych. Ostatnie miesiące i lata to cała seria tego typu produkcji. Niedawno na Netfliksie debiutował "Forst" z Borysem Szycem, który został nakręcony na podstawie książek Remigiusza Mroza. Czym produkcja

SkyShowtime może wyróżnić się na tle reszty?

Michał Gazda odpowiadał do tej pory m. in. za "Odwróconych", "Watahę" czy "Znachora" - uznane i doceniane produkcje, zaś dla Netfliksa nakręcił całkiem dobrze odebrany serial na podstawie historii Cobena "Zachowaj spokój". To pozwala sądzić, że jego wyczucie i pomysły pozwolą przenieść historię z kart książki na ekran w sposób atrakcyjny i ciekawy dla widza. Gazda współpracował z Szewdkowicz przy "Znachorze", więc duet może powtórzyć swój sukces.

SkyShowtime walczy o widzów w Polsce

Nie wiemy, kto zagra główne role ani kiedy platforma planuje premierę swojego serialu. Można tylko przypuszczać, że nastąpi to najwcześniej jesienią lub zimą, choć jest to dość optymistyczny scenariusz. Kai Finke, Chief Content Officer w SkyShowtime, podkreśla, że produkcja polskiego serialu oryginalnego jest ważnym krokiem w strategii firmy, która stawia na dostarczanie lokalnych treści wysokiej jakości dla swoich odbiorców. Więcej szczegółów na temat "Ślebody" zostanie ujawnionych w przyszłości, ale już teraz zapowiada się, że będzie to produkcja, która przyciągnie uwagę fanów kryminałów oraz miłośników serii książek.

Dokładnie dziś mija rok od premiery SkyShowtime w Polsce. Od tamtego momentu serwis nie podniósł ceny za subskrypcję i regularnie rozszerza ofertę, ale według Gemiusa nie zdołał jeszcze wskoczyć do TOP 10 najpopularniejszych usług VOD w naszym kraju. Jeśli dane Mediapanelu odzwierciedlają sytuację na rynku, zajmujący 10. pozycję Polsat Box Go może pochwalić się około 1,5 mln realnych użytkowników każdego miesiąca, a przed nimi są m. in. CDA, WP, CANAL+ online, TVP i Prime Video.