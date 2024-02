Hit science-fiction otrzyma 3. sezon. Widzowie zachwyceni!

Jeśli lubicie filmy i seriale o kosmitach, to mamy dla Was dobrą wiadomość. Apple TV+ właśnie ogłosiło, że "Inwazja", jego dramat o obcej inwazji na Ziemię opowiedziany z perspektywy różnych ludzi na całym świecie, wrórci z 3. sezonem. Choć nie wiemy jeszcze, kiedy dokładnie zadebiutuje trzeci sezon Inwazji na platformie VOD, to ogłoszono, że produkcja rozpocznie się jeszcze w tym miesiącu.

Inwazja - o czym opowiada serial?

Dlaczego serial jest inny niż pozostałe? Wydarzenia w "Inwazji" rozgrywają się w czasie rzeczywistym i akcję śledzimy przez oczy pięciu zwykłych ludzi z różnych zakątków globu, którzy próbują zrozumieć chaos, który się wokół nich rozpętuje. W obsadzie serialu znajdują się m.in. Golshifteh Farahani, Shioli Kutsuna, Shamier Anderson, India Brown, Billy Barratt, Azhy Robertson, Paddy Holland i Tara Moayedi. W drugim sezonie dołączyli do nich także Enver Gjokaj, Nedra Marie Taylor i Naian González Norvind. Na szczegóły odnośnie obsady i planów na 3. sezon przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać.

Czy 3. sezon "Inwazji" będzie ostatnim?

Inwazja to serial stworzony przez nominowanego do Oscara i dwukrotnie nominowanego do Emmy producenta Simona Kinberga (filmy z serii X-Men, Deadpool, Marsjanin) i Davida Weila (Łowcy). Serial zadebiutował na Apple TV+ w październiku 2021 roku i otrzymał mieszane recenzje krytyków, którzy chwalili aktorstwo, muzykę i tempo, ale krytykowali małe wykorzystanie postaci kosmitów. W grudniu 2021 roku serial został przedłużony o drugi sezon, który miał premierę w sierpniu 2023 roku. W lutym 2024 roku serial został przedłużony o trzeci sezon, który może okazać się finałowym, jeśli zainteresowanie serialem nie będzie wystarczające.