Oto najchętniej oglądane filmy i seriale w Polsce. Znasz je wszystkie?

Najpopularniejsze filmy w Polsce na VOD - TOP 10

Ostatnie tygodnie to sporo nowych filmów i seriali na VOD, wśród których nie brakuje kinowych hitów i wyczekiwanych premier. Z pewnością premiera online najnowszej części "Mission: Impossible" była czymś, na co widzowie czekali, ponieważ film z Tomem Cruisem zajmuje 2. miejsce w rankingu najpopularniejszych produkcji w Polsce w dniach od 5 do 11 lutego. Jest jednak jeden tytuł, który zdołał go wyprzedzić, a jest nim "Marvels", który w kinach nie poradził sobie zbyt dobrze, ale za to na Disney+ wydaje się być bardzo chętnie odtwarzanym filmem. Jak wyglądają pozostałe pozycje?

Podium domyka trzecia i prawdopodobnie ostatnia część "Bez litości" z Danzelem Washingtonem, a zaraz za nim piąte miejsce zajął film "Destrukcja", w którym występuje Jake Gyllenhaal, który wciela się w bankiera inwestycyjnego, który po śmierci żony postanawia odmienić swoje życie (premiera na HBO Max).

W środku stawki na piątym miejscu jest "Twórca" Garetha Edwardsa (twórca "Łotra 1") - jego nowy film opowiada o sztucznej inteligencji i wojnie pomiędzy maszynami a ludźmi. Na szóstym miejscu jest Aquaman i Zaginione Królestwo, kontynuacja przygód króla Atlantydy, która trafiła do dystrybucji online stosunkowo niedawno. Co ciekawe, w TOP 10 na dziewiątym miejscu jest "28 tygodni później", czyli sequel "28 dni" opowiadających o apokalipsie zombie.

Najpopularniejsze seriale w Polsce na VOD - TOP 10

Wśród seriali sytuacja jest o tyle ciekawa, że na pierwszym miejscu znajduje się "Detektyw" od HBO. Pytanie, czy przy okazji premiery 4. sezonu widzowie powrócili przed ekrany i oglądają tak chętnie nowe odcinki, czy może jednak poprzednie sezony - szczególnie pierwszy - wróciły do łask, a część widzów dopiero teraz je odkrywa.

Chyba żadnym zaskoczeniem nie jest drugie miejsce w rankingu, które przypadło serialowi "Halo" - jego 2. sezon właśnie debiutuje na SkyShowtime, a recenzje są lepsze, niż w przypadku 1. serii. To najwyraźniej skusiło widzów, którzy chętnie poznają serialowe losy Master Chefa. Na ostatnim miejscu na podium jest "Długi cień" - wydawało się mało popularny kryminał ze SkyShowtime, który zbiera świetne opinie i najwyraźniej najświeższy w swoim gatunku projekt od dawna.

Zanim przejdziemy do drugiej połowy TOP 10 seriali w Polsce, przyjrzyjmy się miejscom 4. i 5. - są tutaj "Yellowstone" i "Reacher". Pierwszy z nich zyskuje dodatkowych fanów po premierze na Netfliksie, zaś drugi doczekał się niedawno nowego 2. sezonu, więc widzowie wciąż muszą do niego wracać. W dolnej części rankingu są "Rekrut", który zadebiutował niedawno na Netfliksie i momentalnie zyskał sporą popularność, a także "Pan i pani Smith", czyli remake znanego filmu z Angeliną Jolie i Bradem Pittem. Produkcja Prime Video okazuje się być znakomitą wersją tej historii, znacznie lepszą niż film, a przymiarki do 2. sezonu podobno już trwają. Miejmy nadzieję, że faktycznie powstanie i serial zachowa swoją wyjątkowość.

Ostatnie trzy miejsca w rankingu należą do "Tokyo Vice", czyli hutu HBO, który po dwóch latach otrzymał nareszcie drugi sezon i można go oglądać w cotygodniowych premierach na platformie. Dziewiąte miejsce przypadło "Czarnemu słońcu", zaś listę TOP 10 zamykają "Władcy przestworzy", czyli wojenny serial Apple TV+ od Toma Hanksa i Stevena Spielberga, twórców "Kompanii braci" i "Pacyfiku".