Fani Nintendo i LEGO muszą mieć ten zestaw. Jest obowiązkowy

W marcu ubiegłego roku, przy okazji świętowania Dnia Mario, który przypada na 10 marca, LEGO i Nintendo zapowiedziały rozszerzenie swojej współpracy w ramach zestawów sygnowanych logo Super Mario. Firmy potwierdziły, że trwają prace nad stworzeniem zestawów inspirowanych Mario Kart – najpopularniejszej gry wyścigowej na świecie. Jej najnowsza odsłona, Mario Kart 8, która oryginalnie wydana była na na Wii U, jest również najlepiej sprzedającą się grą Nintendo na Nintendo Switch. Mario Kart 8 z dopiskiem Deluxe do tej pory sprzedało się w nakładzie przekraczającym 67 mln egzemplarzy. Nintendo i LEGO przez miesiące milczało nie zdradzając niczego. Pierwsze zestawy pojawiły się na początku roku i skierowane są przede wszystkim do młodszych fanów serii.

W sprzedaży pojawiły się te oto zestawy LEGO Mario Kart:

Zestaw Baby Peach i Grand Prix

Toad i jego garaż

Baby Mario kontra Baby Luigi

Yoshi Bike

Donkey Kong i DK Jumbo

Standard Kart

W zależności od konkretnego zestawu, ceny kształtują się od 64,99 do 349,99 zł. Są one mocno powiązane z pozostałymi zestawami z serii Super Mario i pozwalają na rozszerzenie ich możliwości i zabawę z posiadanymi już figurkami. Mowa tu jednak o zabawkach dla najmłodszych. Produkty LEGO Mario Kart, które trafiły już do sprzedaży mają oznaczenie 7+/8+, zapewne nie przypadną do gustu dorosłym fanom wyścigów z bohaterami popularnej serii. Dla nich Nintendo i LEGO przygotowało coś ekstra! A jest to model Mario i Standard Kart, który na sklepowych półkach pojawi się w maju!

LEGO Mario i Standard Kart. Obowiązkowy zestaw dla każdego fana Mario Kart

– czytamy w oficjalnym opisie zestawu LEGO Mario i Standard Kart składającego się z 1972 elementów i mierzącego 22 cm wysokości, 32 cm długości i 19 cm szerokości. Kolekcjonerski model może nie pozwoli się ścigać po wymyślonych trasach, ale doskonale sprawdzi się w pokoju gracza, który całym sercem kocha tę serię.

LEGO Mario i Standard Karty w oficjalnym sklepie LEGO kosztuje 749,99 zł i będzie dostępny od 15 maja tego roku. Już teraz można składać zamówienia przedpremierowe i skorzystać ze specjalnej promocji, w ramach której możecie dodatkowo otrzymać upominki w postaci minizestawów Toad (Pit Crew) (zamówienia do 11.03) oraz Ferrari 499P – hipersamochód (zamówienia do 12.03). Dodatkowo do końca dnia, kupując zestawy z serii Super Mario zdobyć można podwójną liczbę punktów LEGO Insiders. Warto też śledzić inne sklepy, gdzie zestawy LEGO często dostępne są w niższych cenach.