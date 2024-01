Oto projekty fanów, które wkrótce mogą zostać zestawami LEGO. Wybieramy najciekawsze z nich!

LEGO prezentuje 42 projekty fanów, które przeszły do kolejnego etapu kwalifikacji, by stały się oficjalnymi zestawami, które trafią do sprzedaży. Przyjrzyjmy się kilku z nim, które uważam za najciekawsze.

LEGO Ideas to zestawy przygotowane na podstawie pomysłów fanów LEGO i przez nich wybrane. Są wśród nich oryginalne projekty i zestawy zainspirowane filmami, serialami, grami, książkami, itp. Wśród nich znajdziemy m.in. maszynę do pisania, fortepian, domek na drzewie, Międzynarodową Stację Kosmiczną, Green Hill Zone z gry Sonic the Hedgehog, domek Kubusia Puchatka, Dom z filmu "Kevin sam w domu", Ulicę Sezamkową, czy kawiarnię Central Perk z serialu "Przyjaciele". W 2023 r. do sprzedaży trafiły kolejne zestawy wyłonione w kilku turach procesów recenzowania. Wśród wszystkich znalazł się nawet reprezentant z Polski. Jan Woźnica zaprojektował "Opowieści z czasów wyścigu kosmicznego", które na sklepowych półkach pojawiły się w maju zeszłego roku.

Zestaw ten trafi w gusta przede wszystkim tych, którzy interesują się podróżami międzygwiezdnymi i szeroko pojętym kosmosem. Cztery futurystyczne konstrukcje ukazujące różne wizje podróży w nieznane, doskonale odnajdą się w pokoju miłośnika kosmosu - zarówno tego młodego, jak i nieco starszego. To zestaw składający się z 688 elementów pozwalający zbudować cztery "międzygwiezdne pocztówki", w tym obserwatorium do obserwacji komet i spadających gwiazd, bazę i zaćmienie Księżyca, prom kosmiczny przemierzający kosmos oraz czarną dziurę.

LEGO Ideas. 42 pomysły, które mogą trafić do produkcji. Wybieramy te najciekawsze

LEGO Ideas trwa w najlepsze i firma zaprezentowała właśnie kolejne projekty, które przeszły etap kwalifikacji między wrześniem 2023, a 8 stycznia tego roku zdobywając 10 tysięcy głosów społeczności. To lista "Third 2023 Review", która powstała po przeliczeniu wszystkich głosów oddanych na projekty. Opisanie wszystkich 42 kandydatur to trudne zadanie, więc w tym tekście skupimy się na kilku, które mają szansę trafić do produkcji.

Modular Heritage Museum

Modularne, składające się z trzech kondygnacji, muzeum pozwala stworzyć unikatową budowlę. Choć nie jest to miejsce, w którym będziemy podziwiać dzieła sztuki zbudowane z klocków LEGO, zestaw ten pozwoli spojrzeć na małą społeczność miejską skupioną wokół jednego miejsca. Każde piętro to inna historia, a wszystkie połączone są przez jeden budynek.

Moon Palace

Księżycowy Pałac to coś dla fanów fantastyki o dalekowschodnich kultur. Inspirowany legendą o bogini Cheng i księżycowym króliki pozwala zrelaksować się przy budowaniu kolejnych elementów. Zestaw ten oferuje dwie odsłony pałacu - reprezentacyjną ukazują bogatą architekturę oraz wnętrze, do którego będzie można zajrzeć.

NASA'a SLS Block 1 & 1b Rockets - Artemis Missions

Nowy zestaw poświęcony historii NASA to upamiętnienie lotu rakiety Space Launch System w ramach misji Artemis I. To zestaw dwa w jednym, który pozwoli nie tylko zbudować rakietę wykorzystywaną w misjach Artemis I, II i III, ale także zmodyfikowany wariant dla misji Artemis IV i V z ulepszoną kapsułą Orion, którą można eksponować osobno.

WTC Twin Tower & Vista International Hotel 1979

Word Trade Center to jeden z najbardziej charakterystycznych punktów na mapie Nowego Jorku przed 2001 r., gdy obie wieże zostały zniszczony w wyniku ataku terrorystycznego. Zestaw ten przedstawia dwa budynki z 1979 r. gdy na północnej wieży zainstalowano masz radiowy, a hotel Vista International znajdował się w budowie.

JWST

Chyba najpopularniejszy obecnie teleskop kosmiczny dostarczający niesamowitych zdjęć kosmosu, które zachwycają każdego - nie tylko fana astronomii. Choć teleskop z LEGO zdjeć nie uchwyci, jego możliwości są podobne. Może być składany i rozkładany i zawiera wszystkie najpotrzebniejsze elementy, by w pełni odwzorować jego pierwowzór.

Sequoia Tree Trail

Sekwoje - największe drzewa na świecie robią piorunujące wrażenie, gdy można je oglądać na żywo. Mogą też robić ogromne wrażenie, gdy postawimy je w domu - z klocków LEGO. Zestaw ten składa się z dwóch drzew, domku pełniącego funkcję centrum informacji turystycznej oraz szereg minifigurek.

Pirate Treasure Chest

Coś dla fanów prawdziwych pirackich skarbów. Rozkładana skrzynka, które skrywa w sobie w pełni trójwymiarową mapę skarbów. Na mapie znalazło się miejsce dla wodospadów, zatoczek, wyspy czaszek, drzew, gór, statku pirackiego - oraz dwóch lokacji, w których można znaleźć skarb i klejnoty.

Mechanical Flip Calendar

Coś dla fanów praktycznych przedmiotów, których można używać codziennie. Mechaniczny kalendarz to ciekawa i dająca wiele frajdy alternatywa dla tradycyjnych rozwiązań. 12 miesięcy, 31 dni oraz dni tygodnia. Choć może nie jest to najbardziej zaawansowany kalendarz, który nie posiada synchronizacji i automatycznej aktualizacji, zachęca do zabawy każdego dnia. Dzięki wbudowanym przełącznikom pozwala na zmianę miesiąca i dnia.

The A-Team: Double Hit

Są tu fani serialu Drużyna A? Emitowany w amerykańskiej telewizji w latach 80. ubiegłego roku był także hitem w Polsce. To opowieść o drużynie ściganej przez amerykański wymiar sprawiedliwości, która za wszelką cenę stara się oczyścić z zarzutów, które postawione zostały niesłusznie. Jako najemnicy rozwiązują trudne sprawy w wymyślny i często niestandardowy sposób. W zestawie mamy całą czwórkę bohaterów: Hannibala, B.A. Barracusa, Buźkę i Murdocka, którym towarzyszą kultowe pojazdy.

Pełne zestawienie 42. projektów, które przeszły do następnego etapu znajdziecie na oficjalnej stronie LEGO Ideas. Firma potwierdza również, że wciąż trwają prace związane z recenzją zestawów, które pochodzą z listy "Second 2023 Review", którą zamknięto we wrześniu ubiegłego roku. Nie wiadomo jednak kiedy zostanie zaprezentowana ostateczna lista projektów, które trafią do sprzedaży.