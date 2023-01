Do tej pory w internecie w temacie publikowania opinii o produktach panowała istna wolna amerykanka. Można było publikować dowolne opinie, kasować, filtrować, a nawet kupować publikowanie opinii, jednym zdaniem - co tam dusza zapragnie.

O 1 stycznia, nowym obowiązkiem właścicieli sklepów internetowych będzie weryfikacja i publikowanie opinii o produktach tylko od konsumentów, którzy rzeczywiście używają kupili i używają dany produkt. W przeciwnym wypadku, będą musieli poinformować swoich klientów kupujących na ich stronach, iż publikowane przez nich opinie o produktach, nie są w żaden sposób weryfikowane, a więc de facto - są bezużyteczne.

Łukasz Plutecki, CEO AtomStore, platformy dla sklepów internetowych:

Dyrektywa Omnibus dużo zmienia w kwestii opinii w sieci, sporo zachowań sprzedawców zostanie ukróconych, jednak należy pamiętać, że nowe prawo nie wprowadza konieczności udostępniania dodawania opinii. Natomiast, jeżeli sprzedawca udostępnia opinie, ale ich nie weryfikuje, to również taką informację musi podać do wiadomości klientów. Informacja o braku weryfikacji również jest spełnieniem obowiązku. Natomiast jeśli przedsiębiorca zdecyduje się na ich publikację, to powinien wdrożyć takie procedury, które zapewnią, że opinie pochodzą od konsumentów, którzy rzeczywiście używali produktów lub je kupili