Będzie kolejny system operacyjny. Stworzy go Amazon

Żyjemy w bardzo ciekawych czasach. Jeszcze kilka lat temu wydawało się, że to unifikacja jest kluczem do sukcesu na rynku. W końcu jedna platforma, która znajduje się na wielu urządzeniach to uproszczenie wielu procesów - tworzenia programu, optymalizacji kodu oraz dotarcia do użytkowników, którzy nie muszą bać się, że czegoś na kupionym przez nich produkcie zabraknie.

Tymczasem od kilku lat możemy obserwować wzmożone wysiłki, aby w wielu wypadkach odejść od standardu. Mnóstwo firm wierzy, że przyszłość leży w "customowych" rozwiązaniach. Przecież tym właśnie jest m.in. procesor Tensor od Google, a na własne czipy stawia też m.in. Oppo. Dodatkowo mamy przecież system od Huawei, czyli HarmonyOS, a w przypadku chociażby telewizorów, wiele firm ma własne systemy operacyjne zamiast AndroidTV.

Teraz na rynku pojawi się kolejny gracz. Ma zamiar zastąpić Androida na swoich produktach

Jak wynika z doniesień Phandroid, Amazon ma zamiar wprowadzić nowy system operacyjny we wszystkich swoich produktach. Nie byłoby to nic niezwykłego, gdyby chodziło tylko o TV czy produkty typu Smart Home. Jednak firma ma zamiar kompletnie pozbyć się Androida i zastąpić go własnym systemem o nazwie Vega OS także m.in. na swoich tabletach.

To oznacza, że Vega OS ma być kompletnym systemem, który koniecznie będzie musiał mieć swoje własne repozytorium aplikacji, jak kiedyś np. Windows Phone. A wiemy, że to o wiele trudniejsze i z tą kwestią wciąż boryka się chociażby Huawei i to nawet, jeżeli ich sprzęty są o wiele popularniejsze i teoretycznie - można na nich instalować także programy z innych sklepów jak F-Droid.

Przecieki mówią, że Amazon planował wypuszczenie swojego systemu operacyjnego już od lat, a powodów takiej decyzji jest co najmniej kilka. Po pierwsze, Android dotychczas znajdujący się na tabletach marki bazuje na AOSP (Android Open Source Program), który nie ma wszystkich najnowszych funkcji, jakie widzimy w urządzeniach innych producentów. Dodatkowo - znajduje isę tam wiele elementów kodu, który jest po prostu przestarzały i nie jest dopasowany do tego, jak działają współczesne urządzenia IoT. Argumentem jest tu, że nawet Google nie wykorzystuje Androida wszędzie, zamiast niego w niektórych miejscach używając systemu Fushsia, również bazującego na Linuxie.

Niestety - póki co nie wiadomo, czym Vega będzie różniła się od FireOS pod kątem doświadczenia użytkownika i tego, jak będzie się z tego systemu korzystało. Wiadomo, że ma on bazować na Linuxie i być w jakiś sposób połączony z modelem aplikacji webowych, więc na tabletach może on przypominać ChromeOS. Projekt ten może się sprawdzić w takich urządzeniach jak TV, a jednocześnie - kompletnie pogrzebać tablety, jeżeli te przestaną być kompatybilne z Google.

Myślicie, że nowy system ma na rynku rację bytu?

Źródło: Depositphotos