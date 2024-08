Klasyka na PC zupełnie za darmo. Kto nie grał, musi nadrobić zaległości

Serialowy "Fallout", który jest dostępny na platformie Amazon Prime Video to chyba jedna z najlepszych adaptacji gier ostatnich lat – jeśli nie w ogóle. Bardzo dobre oceny i recenzje pokazują, że świat stworzony przez Tima Caina i Leonarda Boyarsky'ego to doskonały materiał do kina, czy telewizji.

Zaryzykuję stwierdzeniem, że "Fallout" bardzo szybko znajdzie się wśród ulubionych adaptacji gier, głównie dlatego, że jest "jakiś". Ella Purnell, Aaron Clifton Moten i Walton Goggins dali mnóstwo z siebie w swoich rolach, a produkcyjnie całość stoi na naprawdę wysokim poziomie, bo czuć w tym ducha gier, także za sprawą wielu elementów przeniesionych 1:1 do serialu.

– przeczytacie w recenzji "Falout" przygotowaną przez Kondrada. Jeśli nie wiecie czy obejrzeć serial, za którym stoją twórcy "Westworld", myślę, że po lekturze nie będziecie mieć wątpliwości. Wszystkie 8 odcinków pierwszego sezonu obejrzycie na Amazon Prime Video, a w przygotowaniu są kolejne. Jeszcze przed premierą włodarze platformy potwierdzili, że serial otrzyma drugi sezon. Choć zapewne na niego jeszcze poczekamy, już mamy pierwsze informacje na temat jego produkcji. Wiele wskazuje na to, że drugi sezon będzie kręcony w stanie Kalifornia, gdzie władze przyznały właśnie Amazon ulgę podatkową w wysokości 25 milionów dolarów – wszystko po to, by nowe odcinki kręcone właśnie były w tym stanie.

Fallout Classic Collection za darmo od Epic Games Store! Gratka dla fanów post-apo

Jednak serial to dopiero początek przygody ze światem Fallout. Chcecie poznać jego początki? Wkrótce będzie ku temu idealna okazja. I to bez wydawania pieniędzy. W ramach tradycyjnego rozdawnictwa, Epic Games Store zaoferuje graczom Fallout Classic Collection zupełnie za darmo. To kolekcja klasycznych już gier z serii Fallout, która składa się z:

Fallout: A Post Nuclear Role Playing Game

Fallout 2: A Post Nuclear Role Playing Game

Fallout Tactics: Brotherhood of Steel

Nie graliście? Między 29 sierpnia a 5 września kolekcję przypiszecie za darmo do swoich kont w sklepie Epic Games Store. Warto zapisać w kalendarzu, by nie przegapić tej okazji!