Electronic Arts jest pionierem jeśli chodzi o symulatory życia. To właśnie oni już w 2000 roku wydali pierwszą grę z kultowej już serii The Sims. Rozgrywka polega na stworzeniu własnych postaci, którymi później zarządzamy. Ważnym aspektem jest właściwe urządzenie domu, a także dbanie o potrzeby i rozwój simów. Na kolejne części zawsze trzeba było sporo czekać. The Sims 2 dostaliśmy w 2004 roku. Z kolei trójka została wydana w 2009 roku. Premiera The Sims 4 przypadła na rok 2014 i od tej pory nie dostaliśmy nowej części. Za to pojawiła się masa płatnych dodatków.

EA mogło sobie pozwolić na taką politykę głównie ze względu na brak jakiejkolwiek konkurencji na rynku. To może się wkrótce zmienić, gdyż zapowiedzianych zostało kilka symulatorów życia z dużym potencjałem. Jednym z nich jest inZOI, który właśnie udostępnił graczom darmowy kreator postaci.

iNZOI udostępnia darmowy kreator postaci

Co prawda, nadal nie znamy nawet przybliżonej daty premiery inZOI, jednak twórcy już teraz udostępnili graczom darmowy kreator postaci. Każda zainteresowana grą osoba może wejść i stworzyć tam swoją postać. Trzeba się śpieszyć, gdyż testy potrwają wyłącznie do 26 sierpnia. Jednak nie ma co się martwić, że nasza praca pójdzie na marne. Zapisane postaci będziemy mogli pobrać w dniu premiery gry.

Jak na testową wersję, kreator postaci inZOI oferuje całkiem sporo możliwości personalizacji. Co więcej, twarze postaci, a także szczegóły wyglądają bardzo realistycznie, co może pozytywnie wpłynąć na odbiór produkcji. Testy obejmują również platformę Canvas, na której możemy podzielić się swoimi projektami z innymi graczami, a także wziąć udział w konkursie. 10 najlepszych prac zostanie nagrodzonych gadżetami.

Warto wspomnieć również o tym, że inZOI już w dniu premiery będzie wspierać modyfikacje. Niektórzy moderzy jeszcze przed premierą gry będą mogli pracować nad dodatkową zawartością. Co rzuca się w oczy od razu po włączeniu gry, to konieczność łączenia się z platformą KRAFTON.