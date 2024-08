Na Vinted sprzedasz rzeczy, których wcześniej nie mogłeś! Oto one

Vinted nie trzeba specjalnie przedstawiać. To szeroko reklamowana platforma sprzedażowa, na której użytkownicy kupują i wystawiają do sprzedaży różnej maści towary - przede wszystkim używane ubrania, obuwie, dodatki i akcesoria. Jak korzystać z platformy? Oczywiście najwygodniej będzie wystawić do sprzedaży swoje przedmioty z poziomu aplikacji mobilnej, dostępnej na Androida i iOS. Jednak sam formularz i cały proces dodawania jest tożsamy 1:1 z tym dostępnym na stronie. Szczegółowy poradnik publikowaliśmy w zeszłym roku i jeśli nie wiecie, jak działa Vinted, i jak sprzedawać na tej platformie, zapraszam do jego przeczytania.

Zanim oddacie swoje niechciane ubrania w ręce nowego właściciela, warto poznać kilka kluczowych aspektów sprzedaży na Vinted. Na co szczególnie warto zwrócić uwagę, aby przygoda z platformą przebiegła gładko i była zarówno satysfakcjonująca, jak i bezpieczna. Wiadomo – zacząć trzeba od tego, co chcecie sprzedać i w jakiej cenie. Nie można zapominać o bezpiecznej realizacji transakcji. Unikajcie wszystkich prób komunikacji przez komunikatory, czy płatności poza Vinted. Po sprzedaniu produktu zostaje już jego bezpieczne zapakowanie i wysłanie. Po kilku dniach środki ze sprzedaży powinny trafić na konto. Szczegółowe informacje oraz wskazówki, jak bezpiecznie sprzedawać na Vinted przedstawialiśmy niedawno – warto zajrzeć do tekstu. Ten przyda się również teraz, gdy Vinted zapowiedziało rozszerzenie swojej działalności o zupełnie nowy katalog produktów. Do tej pory platforma kojarzona była wyłącznie z ubraniami i akcesoriami. Od teraz zawalczy także o klientów OLX.

Vinted z nową kategorią produktów. OLX może mieć sporego konkurenta

Jak czytamy w oficjalnym komunikacie Vinted, na platformie pojawia się zupełnie nowa kategoria: Elektronika. Choć firma podkreśla, że już w przeszłości można było wystawiać używane urządzenia elektroniczne, jednak dopiero teraz zyskują one swoją własną, osobną przestrzeń. Oprócz przeniesienia tych przedmiotów — takich jak gry wideo — do ich własnej, nowej kategorii, można sprzedawać i kupować konsole do gier, urządzenia audio (takie jak słuchawki, wkładki douszne i odtwarzacze muzyki), tablety, czytniki e-booków, ładowarki i wiele innych. Vinted ma nadzieję, że dzięki nowej kategorii, zwiększy się także widoczność używanej elektroniki, ułatwiając znalezienie nowego domu dla przedmiotów, z których już nie korzystamy.

Jednak elektronika to nie wszystko, co przygotowało Vinted dla swoich klientów. Firma widzi ogromny potencjał w przedmiotach luksusowych. Z tego też powodu wprowadzane są funkcje ułatwiające przeglądanie tzw. przedmiotów designerskich. W górnej części strony głównej można znaleźć zakładkę dedykowaną im zakładkę, która działa na zasadzie filtra i pozwala przeglądać rzeczy luksusowe z drugiego obiegu.

Dedykowana zakładka ułatwia sprzedaż rzeczy z wyższej półki, tym którzy chcieliby im podarować drugie życie, a dostępna od tego roku usługa weryfikacji przedmiotów umożliwia sprawdzenie autentyczności wybranych używanych przedmiotów od projektantów przez dedykowany zespół ekspertów Vinted.

Jest też nowa funkcja dla sprzedających – Zarobki i statystyki dostępna na w profilu użytkowników. Dzięki niej, w przejrzysty i wygodny sposób można sprawdzić zarobki od momentu rozpoczęcia sprzedaży na Vinted. Pokazuje też to, ile można zarobić na bieżących ofertach.