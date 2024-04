Żyjemy w czasach, w których gracze nareszcie otrzymują wysokiej jakości ekranizacje ich ulubionych produkcji. Po latach nieustannych porażek, ostatnio na rynku pojawiło się wiele seriali, które cieszą się uznaniem nawet wśród tych, którzy z grami nie mają za wiele wspólnego. Było znakomite "The Last of Us", kilka dni temu zadebiutował świetny "Fallout". A już wkrótce mamy doczekać się kolejnego serialu na bazie gier wideo — tym razem animowanego i bazującego na prawdziwym klasyku od Sega — "Golden Axe"!

"Golden Axe" jako serial animowany. Nowa produkcja już powstaje!

Jak poinformował serwis The Deadline, stacja Comedy Central zamówiła animowany serial bazujący na uwielbianym beat'em upie od Sega — "Golden Axe". Za produkcję serii ma być odpowiedzialny duet CBS Studios i Sony Pictures Television and Original Film. Za sterami mają zasiąść zarówno twórcy amerykańscy, jak i japońscy — w tym Haruki Satomi czy Shuji Utsumi z Segi. Zaś w projekt, jako aktorzy dubbingowi, mają być zaangażowani m.in. Matthew Rhys (możecie go znać z Zawód: Amerykanin), Danny Pudi (Mythic Quest) czy Liam McIntyre (Spartakus).

Osadzona w realiach fantasy seria gier była ogromnym hitem na całym świecie — także Polscy gracze byli w niej zakochani, głównie za sprawą jej amigowej wersji.

Kultowa seria gier jako animacja — to może być prawdziwy hit!

"Golden Axe" nie jest poważny jak "The Last of Us". Ale też same gry nie przykładały wagi do opowiadania historii, bo ta była tam jedynie dodatkiem. To daje twórcom serialu animowanego ogromne pole do manewru. Czy zdecydują się z niego skorzystać? Cóż — przekonamy się przy okazji premiery. Na tę jeszcze prawdopodobnie chwilę zaczekamy, ale bez wątpienia jest to jeden z tych projektów, na który warto mieć oko!