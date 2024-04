Gry RPG od lat stoją statystykami. A skoro mowa o serialu opartym na serii gier RPG, to... automatycznie na usta ciśnie się pytanie: jak to wygląda w przypadku postaci serialowej adaptacji? Szaleństwo które rozgrywa się wokół stworzonego przez Amazon Prime Video serialu sprawiło, że takie pytanie padło. I otrzymaliśmy na nie odpowiedź — wszystko to za sprawą obecności postaci w mobilnej grze Fallout Shelter!

Statystyki bohaterów serialowej adaptacji "Fallouta"

Wspominaliśmy już, że gry z serii Fallout przeżywają swój renesans za sprawą popularności serialu. Jedna z nich, mobilny Fallout Shelter, jak wiele tego typu produkcji jest nastawiona na regularne wydarzenia i miksowanie rozmaitych światów. Dlatego nikogo nie powinno specjalnie dziwić, że i specjalnego eventu związanego z serialem nie zabrakło. Do gry trafili bohaterowie hitu Amazona, zdradzając tym samym ich statystyki.

Lucy MacLean:

Siła — 4

Percepcja — 7

Wytrzymałość — 6

Charyzma — 5

Inteligencja — 6

Zwinność — 5

Szczęście — 7

Ghul:

Siła — 5

Percepcja — 6

Wytrzymałość — 7

Charyzma — 7

Inteligencja — 4

Zwinność — 7

Szczęście — 4

Maximus:

Siła — 7

Percepcja — 6

Wytrzymałość — 6

Charyzma — 5

Inteligencja — 4

Zwinność — 7

Szczęście — 5

Ma June:

Siła — 5

Percepcja — 7

Wytrzymałość — 5

Charyzma — 7

Inteligencja — 6

Zwinność — 4

Szczęście — 6.

Statystyki bohaterów serialowych budzą sporo emocji

Co ciekawe, jak to zwykle wśród najbardziej zaangażowanych fanów, nie zabrakło dyskusji na temat tej warstwy informacji podanej przez twórców. I jak prawdopodobnie zdążyliście się domyślić, nie wszyscy są usatysfakcjonowani tymi cyferkami. Twierdzą bowiem, że obserwując akcje postaci na ekranach telewizorów widzieliby to jednak nieco inaczej. No cóż, jak wiadomo — nie każdego da się zadowolić. Pewnym jednak jest, że mimo iż serial Fallout trafił w formie całego sezonu na platformę Amazon Prime Video, dyskusje wokół niego nie ustają. I to właśnie gry są w tym temacie wyjątkowo pomocne.

