Fall Guys: Ultimate Knockout to jedna z tych gier imprezowych, które od wejścia podbiły serca graczy i stały się hitem wśród miłośników cyfrowej rozrywki. Fasolkowe szaleństwo rozpoczęło się na PlayStation 4, ale z czasem rozlało się też na inne platformy. W grze nawet 60 graczy rywalizuje w serii mini-gierek, w ramach których muszą pokonywać przeszkody, unikać pułapek i wyprzedzić swoich przeciwników. Cel? Przetrwać do samego końca! Kolorowa oprawa, kreskówkowa estetyka i różnorodność sprawiły, że produkcja rozkochała w sobie tłumy.

Nikogo zatem nie powinno dziwić, że kolejne sezony oferujące jeszcze więcej wyzwań, jeszcze więcej nagród i jeszcze więcej punktów. Niestety, gracze czekający z niecierpliwością na nowe rozdanie muszą się uzbroić w jeszcze odrobinę cierpliwości.

Sezon 4. Fall Guys wystartuje dopiero w maju

Dotychczas twórcy gry informowali, że sezon 4. Fall Guys: Ultimate Knockdown wystartuje już 24 kwietnia. Niestety, najwyraźniej ilość prac, zmian i dopieszczania wszystkiego co chcą zaproponować graczom ich nieco przerosła, dlatego też premierę nowości przesunięto o kilka tygodni. Logując się do gry otrzymujemy komunikat, że obecny sezon potrwa jeszcze chwilę dłużej, więc ktokolwiek nie miał szans dobrnąć do 200 poziomu — może się jeszcze wykazać. Oficjalny start 4. sezonu Fall Guys został bowiem przesunięty na 10. maja 2023, co niektórym mogło nieco zrujnować majówkowe plany, ale... myślę, że wszystkim wyjdzie to na dobre.

Lepiej przesunąć, niż zaserwować niedopracowany produkt

Po opiniach graczy widać, że wielu jest rozczarowanych takim obrotem spraw — bo najzwyczajniej w świecie liczyli już na nowy zestaw wyzwań, którym będą mogli stawić czoła. Niestety, twórcy nie podzielili się oficjalnymi powodami przesunięcia startu nowego sezonu Fall Guys. Prawdopodobnie jednak chodzi o chęć dopieszczenia wszystkiego, bo było jak najbardziej dopracowane i przemyślane na czas startu. A jak nauczyły nas premiery w przeszłości — lepiej wszystko chwilę dłużej przetrzymać w testach, niż gasić pożary już po ich udostepnieniu.