Dying Light 3 jest w planach? Techland myśli o kontynuacji

Czekacie na kolejną część Dying Light? Możliwe, że się doczekacie

Tymon Smektała, dyrektor całej serii Dying Light, zrobił na swoim koncie na Twitterze ankietę dotyczącą ewentualnej kontynuacji Dying Light. Smektała co prawda zaznaczył, że nie jest to oficjalna zapowiedź „trójki”, jednak przyznał, że Techland myśli nad sequelem. W związku z tym gracze mieli zagłosować, jakiej profesji miałby być główny bohater w Dying Light 3 (o ile gra oczywiście powstanie).

Franchise Director DL zamieścił cztery opcje: po prostu ocalały, nightrunner, pielgrzym oraz agent GRE, który przeszedł na dobrą stronę. W ankiecie wzięło udział 5 921 osób i wygrała ostatnia z opcji, która zgarnęła 42,8 procent wszystkich głosów. Na drugim miejscu znalazł się zwykły ocalały, podium zamknął nocny biegacz, a najmniej graczy interesuje pielgrzym.

Dying Light 3 wydaje się kwestią czasu

Chociaż Smektała zaznaczył, że nie jest to zapowiedź trzeciej odsłony Dying Light, to przyznał, że Techland dyskutuje już na temat kolejnej części swojej serii — a co więcej, zbiera już pomysły na to, jak Dying Light 3 mogłoby wyglądać i prosi graczy o opinię. Zdaje się, że jest to wystarczający argument w sprawie tego, że DL3 to już zaledwie kwestia czasu.

Seria w tej chwili sprzedała się w ponad 30 milionach egzemplarzy i cieszyła się globalną popularnością oraz sporym uznaniem. Pierwsza część ukazała się w 2015 roku, a „dwójka” zadebiutowała w 2022. Czy na kolejną odsłonę przyjdzie nam również czekać aż 7 lat? Czas pokaże.

Która z wymienionych w ankiecie przez Smektałę opcji wydaje się Wam najbardziej atrakcyjna? W kogo chcielibyście się wcielić w trzeciej części Dying Light? Dajcie znać w komentarzach.

Źródło: Twitter / Tymon Smektała