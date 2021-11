Facebook dodaje opcje monetyzacji dla twórców grup

Facebook czy Meta, sam już nie wiem jak ich nazywać, wprowadza narzędzia pozwalające twórcom i adminom grup facebookowych zarabiać pieniądze. Narzędzie wyglądają na znacznie bardziej sensowne niż całe to Meteverse i mogą pozwolić części grup rozwinąć skrzydła.

Zarządzanie grupą też praca

Facebook udostępnić ma trzy narzędzia. Oparte o mechanizmy funkcjonujące już w innych miejscach serwisu, systemy sprzedaży oraz datki sensacji raczej nie wzbudzą, można raczej zapytać, dlaczego tak późno. Trzecia z opcji wydaje się najbardziej interesująca, pozwala stworzyć zarządzającemu grupą płatną podgrupę, na przykład z materiałami „Premium”.

Nie da się ukryć, że nadzorowanie grupy na facebooku, forum i innych takich rzeczy wymaga często sporych nakładów pracy. Można to robić pro publico bono, ale umówmy się, wiele osób po krótszym lub dłuższym czasie porzuca takie zajęcie. Narzędzi tego typu jak zaproponował Facebook mogą być impulsem nie tylko do prowadzenia, ale i aktywniejszego wpływania na kształt grupy.

Kasa zamiast bana?

Facebook otrzyma za to kolejne narzędzie do tego, aby na grupach nie pojawiały się treści niezgodne z jego regulaminem. Demonetyzacja może być dla wielu adminów, gdy przyzwyczają się do tego źródła dochodu, bardziej dotkliwa, niż czasowe zawieszenie.

Wraz ze zmianami dotyczącymi monetyzacji, Facebook wprowadzi też trochę nowych opcji pozwalających adminowi na modyfikacje niektórych elementów interfejsu grupy, czaty społecznościowe oraz nową sekcję wyróżnionych postów.

Firma ogłosiła, że mechanizmy będą wprowadzane etapami i to raczej w powolnym tempie. Jeśli więc wasza grupa w najbliższym czasie ich nie otrzyma, nie panikujcie, tylko uzbrójcie się w cierpliwość. Czy Facebook przy tej okazji zastosuje jakieś korzystne dla Siebie haczyki, czas pokaże. Ale pamiętajcie stare trojańskie „przysłowie”: „Obawiam się Greków, nawet gdy niosą dary” ;)