Jaki będzie następca Facebooka? Bo to, że będzie wiem na pewno

Pierwszą z nich jest 5G. Tak – możecie się śmiać, bo ten termin jest wałkowany od lat i nikt nie znalazł jeszcze powodu, dla którego ta technologia (oprócz szybszego internetu) może być przydatna dla zwykłego Kowalskiego. I właśnie dlatego jest na tej liście. Jeżeli nikt nie wie, jak de facto można wykorzystać fakt, że prędkość i przepustowość łącza znacznie się podnosi, daje do okazję konkurentom do wymyślenia tego za Facebooka. Jeżeli tak się stanie, będzie to bardzo adekwatny przykład do Nokii, która przespała smartfonową rewolucję. Do czego można wykorzystać 5G – tu można puścić wodze fantazji. Jakiś czas temu rozmawiałem z ludźmi którzy pokazali jak za pomocą kamery do iPada i odpowiedniego oprogramowania zmapować pomieszczenie w 3D i potem za pomocą HoloLens grać w nim w grę AR. W taki sam sposób można by np. przeprowadzać holograficzne rozmowy. Oczywiście, wymagałoby to nieco więcej niż tylko samej sieci 5G, ale wszystkie komponenty, by coś takiego zrobić, mamy już na miejscu. Wszystko jest tylko kwestią pomysłu.

Drugą zmianą jest zdecydowana chęć rządów i firm do jeszcze głębszej ingerencji w nasze życie. Dane to w końcu nowa ropa, bla bla bla… Generalnie chodzi mi o to, że obecnie Facebook siedzi okrakiem na płocie, jednocześnie próbując zapewnić użytkowników, że ich informacje są bezpieczne, a z drugiej trzepiąc grube miliardy co kwartał na reklamach. I to nie to, że nasze dane są wystawione na aukcje, ale właśnie to poczucie bycia oszukanym irytuje ludzi. Jestem przekonany, że kolejny serwis pójdzie w jedną albo w drugą stronę. Pierwsza opcja (wątpliwa) jest taka, że będzie to miejsce naprawdę bezpieczne. Patrząc jednak na to, że ludzie bezpieczeństwem nie przejmują się w ogóle, to jest mała szansa, że dzięki temu serwis zdobyłby popularność. Dlatego jest też druga opcja – nie kryjemy się z tym, że wasze dane trafiają do tego, kto je chce – firm, organizacji, rządów. Z tymi ostatnimi jest to jeszcze bardziej prawdopodobne, bo nie jest trudno wyobrazić sobie, że przy ścisłej współpracy na linii rząd-portal, ten pierwszy może dać temu drugiemu specjalne bonusy. Chociażby – konto tam może służyć za naszą cyfrową tożsamość i może będziemy mogli używać go do uwierzytelnienia się w sieci, gdziekolwiek byłoby to wymagane. Rządy mają dużą moc sprawczą jeżeli chodzi o generowanie popytu na e-usługi, dlatego nie zdziwiłbym się, gdyby następca Facebooka skorzystał z tego faktu chętniej niż jego poprzednik. Oprócz tego oczywiście ten system działałby w drugą stronę, pozwalając za pomocą jednego konta powiązać prawo jazdy, dowód osobisty i paszport. Już teraz za pomocą Facebooka możemy zalogować się do innych portali, więc czemu nie rozciągnąć tego na całą sferę internetu i świata rzeczywistego?