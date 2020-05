Facebook stanie się największą przeglądarką mobilną na świecie?

Myśląc o rynku przeglądarek desktopowych, przychodzi do głowy klika znanych marek – Chrome, Safari, Edge, Firefox czy Opera. W przypadku rynku mobilnego nie jest już tak różowo – tak, wszystkie 5 wymienionych ma swoje odpowiedniki na smartfony, jednak na dobrą sprawę „liczą” się tylko pierwsze dwie. Jednak nie zajmują one całego rynku. Jeżeli spojrzymy na sytuację w Stanach Zjednoczonych, to pierwsze miejsce zajmuje w nim Safari, drugie Google Chrome, a trzecie (co dla niektórych może być zaskoczeniem) wbudowana w aplikacje przeglądarka Facebooka. Jak do tego doszło?

Facebook domyślnie otwiera linki w swojej przeglądarce

Jakiś czas temu portal społecznościowy zmienił w swojej aplikacji mobilnej politykę względem zewnętrznych linków, czyli czegoś, co stanowi dużą część naszego newsfeedu. Pozostawił on możliwość otwierania ich w np. przez Chrome albo Edge, ale domyślnie przypisana jest do tego natywna przeglądarka Facebooka. Osobiście zmieniam to ustawienie za każdym razem gdy konfiguruje nowe urządzenie – Edge ma bowiem nie tylko funkcję blokowania reklam czy możliwość łatwego przesłania strony na komputer, ale też jest dla mnie po prostu wygodniejszy.