Jaka jest zaleta nowego wyglądu Facebooka? Taka, że teraz praktycznie z niego nie korzystam

Nowy interfejs Facebooka ustanawia rekord w zmarnowanej przestrzeni na cal kwadratowy

Mam mgliste pojęcie, co designerzy Facebooka chcieli osiągnąć. Pomimo tego, że starałem się znaleźć informacje o celach, jakie przyświecały projektantom, jedyne, na co trafiłem, to chęć „dostosowania wyglądu Facebooka do tego, jak użytkownicy korzystają z sieci obecnie”. Nawiązania do aplikacji mobilnej są tu obecne na każdym kroku, a patrząc, że już ponad połowa ruchu sieciowego to smartfony i tablety, być może Facebook nie chciał, by ktoś kto używał wyłącznie aplikacji, po wejściu po raz pierwszy na desktopową wersję serwisu czuł się zagubiony. Wyszło to tak sobie, ponieważ w mojej opinii z portalu, który dobrze użytkował dostępną na monitorze komputera przestrzeń, Facebook zyskał wygląd aplikacji mobilnej, która z jakichś powodów źle się wyskalowała. Dostosowując wielkość głównego feedu do moich preferencji po prawej i lewej jego stronie jest tyle miejsca, że spokojnie zmieściłyby się tam jeszcze dwie takie kolumny.

Najważniejsze dla mnie przyciski, czyli notyfikacje i messenger wywędrowały gdzieś pod krawędź, będąc efektywnie poza obszarem, na który patrzę, więc nawet jeżeli mam odpaloną stronę, to często nie zauważam, że przyszło powiadomienie. Tak samo nie mogę zrozumieć, co stało się z samym czatem. Na małym ekranie komórki koncepcja „bąbelków” i wyświetlania tylko jednej rozmowy na raz ma 100 proc. sensu. Na dużym monitorze natomiast aż prosi się o pozostawienie możliwości komunikacyjnego multitaskingu, którego w nowej wersji Facebooka nie ma. Pomimo usilnych prób polubienia, nowy projekt strony cały czas pozostawał dla mnie nieintuicyjny i niewygodny w użyciu. I choć bardzo go nie lubię, to prawdopodobnie już nigdy nie wrócę do jego poprzedniej wersji.