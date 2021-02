Jaki jest najbardziej bezsensowny komunikator? Nie wiem, ale Facebook walczy o podium

Absolutnie nie chcę tu twierdzić, że desktopowa wersja Messengera jest zła. Wręcz przeciwnie. Problem, który przewiduję, polega na tym, że to co idealnie sprawdza się na komputerach (i smartfonach) nie do końca może sprawdzić się w przypadku systemu, gdzie nie mamy powierzchni, po której moglibyśmy pisać. Jeżeli ktoś kiedykolwiek próbował napisać jakąkolwiek dłuższy tekst w systemie gogli VR, ten wie o co chodzi. Oczywiście, możemy polegać na systemie transkrypcji tekstu na mowę (który zapewne będzie popisywał się fenomenalną dokładnością w przypadku naszego języka), bądź też skorzystać z widocznych na powyższym zdjęciu podpowiedzi (z tego co widać, głównie związanych z graniem), ale chyba jedyną realnie użyteczną funkcją byłoby tu dzwonienie i prowadzenie konwersacji audio. Oczywiście, jeżeli chcielibyście pożyczyć komuś swój headset, trzeba będzie się z Messengera wylogować.

Oczywiście, można by rzec – postęp, większa integracja „ekosystemu” Facebooka i rozwój VR. Na co tu narzekać? Ja jednak jestem zwolennikiem ułatwiania, a nie utrudniania sobie życia i jeżeli korzystam z gogli i ktoś do mnie napisze, to po prostu podnoszę przyłbicę i takiej osobie odpisuję. Mam wrażenie, że integracja Messengera w tym systemie jest próbą pchania tego VR’owego wózeczka do przodu nawet, jeżeli sami użytkownicy nie będą mieli z tego jakichś wielkich korzyści. Mam wrażenie, że celem niektórych firm jest zapewnienie „wszystkiego” w VR, zapominając przy tym, że nie jest to wcale najwygodniejszy sposób interakcji pomiędzy człowiekiem a maszyną.

Albo może się mylę i messenger w VR jest tym, na co wszyscy użytkownicy gogli Oculus czekali.

Źródło