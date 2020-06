Android wdraża nowe emoji. Jest coraz bardziej poprawnie politycznie

Już od jakiegoś czasu było wiadomo, że w Androidzie 11 pojawią się nowe emoji. Jednak dzięki pracy, którą wykonał serwis 9to5Google przy pomocy Polaka, Radka Błędowskiego, mamy wgląd w to, jak mogą one finalnie wyglądać. Oczywiście, trzeba mieć na uwadze to, że grafiki pochodzą z pierwszej wersji beta Androida 11 i do czasu wydania finalnego produktu mogą jeszcze ulec zmianie. Nie sposób jednak nie zauważyć, że niektóre decyzje Google wydają się być podyktowane bardziej chęcią dostosowania się do pewnej ideologii. Z resztą – sprawdźcie sami:

Nowe emoji w Androidzie 11

W zakładce Smile&Face możemy spodziewać się dwóch nowych emoji – buźki, która uśmiecha się płacząc i takiej, która chce ukryć tożsamość.

W przypadku emoji osób mamy dodane grafiki dla kilku kolorów skóry, a część z nich (osoba karmiąca dziecko, osoba w sukni ślubnej, kobieta w garniturze, mężczyzna w sukni ślubnej) zrobione są zgodnie z polityką „gender neutral”.