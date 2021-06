Facebook jest już warty ponad bilion dolarów. Wszystko dzięki przychylnej decyzji sądu

Jeśli śledzicie losy Facebooka, pewnie obiło Wam się o uszy, że przeciwko internetowemu gigantowi została wniesiona skarga przez Federalną Komisję Handlu i 40 amerykańskich stanów. Sprawa dotyczyła kupienia przez Facebooka Instagrama i WhatsAppa, co zostało odebrane jako wyeliminowanie konkurentów na rynku podobnych aplikacji i usług. Widząc kto stoi za najpopularniejszymi sieciowymi serwisami raczej trudno nie odnieść wrażenia, że Facebook jest tu monopolistą, choć oczywiście przez lata widzieliśmy rosnącego Snapchata, teraz TikToka, a ludzie masowo przesiadają się na komunikator Signal.

Obie skargi zostały odrzucone przez sędziego Sądu Okręgowego USA dla Dystryktu Kolumbia ze względu na zbyt długi czas, jaki upłynął od zakupu serwisów do ich wniesienia. Sprawa nie jest jeszcze zakończona i prawdopodobnie dokumenty odwołujące się od tej decyzji zostaną wniesione jeszcze do końca lipca tego roku. Nie wierzę bowiem, że na tym to wszystko się skończy.

Świat jednak szybko zareagował na decyzję przychylną Facebookowi, przez co akcje firmy wzrosły o ponad 4 procent, z 342 dolarów do 355 dolarów za jedną akcję. W związku z tym kapitalizacja spółki przekroczyła 1 bilion dolarów – jest to o tyle ważne, że wydarzyło się to pierwszy raz w historii Facebooka. Na koniec sesji wartość firmy wyniosła dokładnie 1,004 biliona dolarów.

Facebook jest więc kolejną amerykańską firmą, której wartość przekroczyła 1 bilion dolarów. Jednocześnie najmłodszą z tego bogatego grona, zarówno Apple, Microsoft, Amazon i Google mogą pochwalić się dłuższą historią.