Apple może sobie blokować Facebooka. Zuckerberg ma już plan, w którym ich całkowicie pominie

Po tamtych czasach nie zostało wiele, bo portfolio Facebooka liczy kilka solidnych filarów, a są nimi (oprócz serwisu społecznościowego i Messengera): Instagram, WhatsApp i Oculus. Ta ostatnia marka nie jest jedyną odnogą, która opiera się na sprzedaży urządzeń, bo przecież Facebook przygotował własne ramki i akcesoria z rodziny Portal, dzięki którym możemy rozmawiać za pomocą wideokonferencji z innymi użytkownikami Messengera, WhatsAppa czy nawet Zooma. Wygląda jednak na to, że ambicje firmy wykraczają daleko poza inteligentne ekrany.

Smartwatch Facebooka z dwoma kamerami i łącznością LTE

Według raportu The Verge, Facebook pracuje właśnie nad własnym smartwatchem, który miałby ukazać się na rynku latem przyszłego roku. Czym będzie się wyróżniał na tle konkurencji? Nie będzie to kompan dla naszego smartfona ani gadżet z kategorii fitness – ma działać samodzielnie, a jego nadrzędną rolą będzie umożliwiania pozostania w kontakcie z innymi. Ma to być osiągnięte poprzez dwie(!) odczepiane (!!!) od obudowy kamery. Przednia kamera ma być dedykowana przede wszystkim wideorozmowom, natomiast tylna będzie służyć do robienia zdjęć i nagrywania wideo, które będzie można publikować w serwisach Facebooka. Wszystko po to, by z urządzenia można było korzystać tak samo, jak używam obecnie smartfonów.