Facebook Gaming debiutuje na iOS… bez gier. Dlaczego?

Facebook rozszerza swój ekosystem i staje się jasne, że portal stara się, by użytkownicy znaleźli w nim wszystko, czego mogą szukać w sieci. Do serwisu z ogłoszeniami o sprzedaży oraz portalu randkowego dołączyła niedawno aplikacja „Gaming”, która z jednej strony pozwala na obserwowanie ludzi, którzy prowadzą przez nią streaming, a z drugiej – granie we wszystkie tytuły dostarczone przez Facebooka. Aplikacja miała dziś swój debiut na iOS, jednak problem polega na tym, że zadebiutowała tam… bez zawartości. O ile streamy faktycznie można oglądać, o tyle biblioteka gier jest tam zupełnie pusta. Dlaczego tak się stało?

Problemy z Facebook Gaming – winna polityka Apple

Nie tak dawno opisywaliśmy sytuację, w której usługi grania z wykorzystaniem mocy obliczeniowej chmury (Stadia i xCloud) nie są dostępne dla użytkowników iOS. Oficjalne tłumaczenie Apple w tej sprawie mówi wyraźnie, że takie usługi są niezgodne z zasadami firmy, ponieważ ta nie ma kontroli nad tym, jakie treści się tam pojawiają. Dosyć ciężko zrozumieć to tłumacznie, ponieważ na takiej samej zasadzie działają przecież aplikacje udostępniające seriale (Netflix, HBO), które mogą normalnie działać na iOS, ale przynajmniej nie można odmówić Apple w tym temacie konsekwencji. Sheryl Sandberg, COO Facebooka, tłumaczy całą sytuację w ten sposób: