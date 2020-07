Szefowie Apple, Amazona, Facebooka i Google razem na przesłuchaniu w kongresie USA. Tego jeszcze nie było

Amazon

To chyba mój ulubieniec w tym zestawie. Po Google i Apple pewnie wiecie czego się spodziewać, ale czy macie pomysł za jakie praktyki Bezos dostanie po głowie? Nie chodzi o to, że dzieki globalnemu zasięgowi był w stanie uderzyć w niemal każdy sektor amerykańskiej gospodarki. Nie chodzi o to, że wiele lokalnych biznesów musiało się zamknąć z powodu tego co i jak dostarcza Amazon. Tym razem chodzi o podejście Amazona do ludzi, którzy za ich pośrednictwem prowadzą swoje interesy.

Obecnie Amazon odpowiada za blisko 40% amerykańskiego handlu w internecie. Powoduje to, że niemal każdy kto chce prowadzić biznes musi być na Amazonie. Jak się jednak okazuje zasady na jakich ludzie sprzedają tam swoje produkty nie są do końca fair. Amazon zmusza poszczególnych właścicieli do sprzedaży po bardzo niskich cenach co doprowadza do patalogii gdzie ich produkty są sprzedawane dużo drożej przez osoby trzecie, a nawet niektórzy tworzą własne marki na bazie ich produktów.