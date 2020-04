Po 7 latach Facebook na Androida dogonił aplikację dla iPhona

Smartfony urosły, niektóre aplikacje stanęły w miejscu

Do dziś doskonale pamiętam fragment prezentacji iPhone 5 w 2012 roku. Phil Schiller, szef marketingu w Apple, dokładnie zaznaczył, że zwiększenie przekątnej ekranu z 3,5 cala do 4 cali nie jest przypadkowe – średnio kciuk u człowieka dysponuje bowiem takim zasięgiem, że jest on w stanie sięgnąć do górnej krawędzi wyświetlacza trzymając telefon jedną ręką. Wszyscy dobrze wiemy, co stało się później, gdy rynek smartfonów z Androidem oferował klientom coś, czego w iPhonie 5 czy 5S nie mogli znaleźć – duży ekran. Dlatego iPhone 6 i 6 Plus, a także ich następcy dysponowali ekranami minimum 4,7 cala oraz 5,5 cala.

Skąd taki wstęp? Bowiem już w 2013 roku rozpoczął się tak zwany boom na reorganizację interfejsu wielu aplikacji, w których przenoszono paski nawigacyjne z górnej części na sam dół. Zrobił to między innymi Facebook, który po debiucie iOS 7 pokazał zupełnie nową aplikację dla iPhone. Przejście z aplikacji zbudowanej na HTML5 na rozwiązanie natywne niosło wiele korzyści, ale na co dzień najważniejsza była dla mnie wygodna nawigacja po serwisie i zmiana iPhone na nowsze modele wcale nie oznaczała spadku wygody przy przełączaniu się pomiędzy zakładkami.

Od tamtego czasu coraz więcej aplikacji otrzymywało nowy wygląd, w którym nawigacja po najważniejszych sekcjach była przenoszona właśnie na dolny pasek. Umieszczano tam od dwóch do pięciu skrótów, dzięki czemu zachowywano przejrzystość w aplikacji, ale pozwalano na znacznie szybsze i wygodniejsze przełączanie się pomiędzy nimi. Nawet osoby z niewielkimi dłońmi (na przykład ja) nie miały żadnego problemu z używaniem takiej aplikacji. Niestety, Facebook na Androida dopiero teraz otrzyma tę spóźnioną aktualizację.

Facebook na Androida poprawiony po 7 latach

Zgoła inaczej sytuacja wyglądał na Androidzie, gdzie Facebook blisko 7 lat po opisanych powyżej wydarzeniach, wdraża tak radykalną, ale jakże potrzebną zmianę. Nie wiem, dlaczego tak długo z tym zwlekano (czyżby obawiano się negatywnej reakcji użytkowników?), ale można się tylko cieszyć, że Facebook nareszcie dojrzał do takiej decyzji. Pamiętam, że kilkukrotnie raportowano taką zmianę w aplikacji, ale nigdy nie trafiła ona do szerszego grona użytkowników i nigdy nie została wprowadzona na stałe.

Na przestrzeni ostatnich lat Facebook zmieniał swój wygląd i układ w aplikacji, ale nigdy permanentnie nie otrzymaliśmy paska nawigacyjnego na dole ekranu i nad tym ubolewałem najmocniej. Teraz ma się to zmienić – w aplikacji oznaczonej numerkiem 264.0.0.44.111 (i wyższe) pasek ze skrótami znajduje się tuż przy dolnej krawędzi wyświetlacza, dzięki czemu nawigacja po aplikacji jest wygodniejsza i to nie tylko na smartfonach z dużymi ekranami.

Według xda-developers, nowy interfejs nie jest ograniczoną/testową aktualizacją, ponieważ jest zbyt dużo doniesień od użytkowników na temat widocznej zmiany. Sprawdźcie najnowszą wersję aplikacji Facebooka na Androidzie, być może już się jej doczekaliście.