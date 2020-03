Na smartfonie widać na razie tylko namiastkę tego, co dokonało się w przeglądarkowej wersji Faceboooka.

Nowy Facebook na pewno lepiej prezentuje się na mniejszych urządzeniach (laptopy do 13 cali i tablety) oraz w wąskim oknie przeglądarki na większym monitorze. Używając go na dużym monitorze można odnieść wrażenie, że zbyt dużo miejsca zostało zupełnie niezagospodarowane, a kluczowe elementy (menu, News Feed, czat) są rozrzucone. Mam wrażenie, że można to było zaprojektować znacznie lepiej, tym bardziej że na komputerze niepotrzebne pozwijane są listy z dodatkowymi skrótami itp.

Nawigacja po podstronach, powiadomieniach odbywa się wygodnie i intuicyjnie, ale wymaga to zmiany przyzwyczajeń. Wielka szkoda, że niemożliwe jest edytowanie skrótów w górnym menu, bo Facebook Watch czy Marketplace nie są mi do niczego potrzebne i umieściłbym tam inne podstrony serwisu, z których korzystam regularnie.

Możecie testować nowy wygląd Facebooka z opcją powrotu

Wygląd nowego Facebooka na pewno jest bardziej nowoczesny i zgodnym z tym, czym dysponujemy w aplikacjach mobilnych serwisu, ale nie wydaje mi się, by firma wykorzystała potencjał, jaki dawała szansa wdrożenia odświeżonego interfejsu. Cieszy mnie zmiana w czacie, ale poza tym trudno mi jest wskazać solidne atuty nowego wyglądu. W dalszym ciągu pozostaje mnóstwo niezagospodarowanej przestrzeni na (większych) ekranach, a brak możliwości szybkiej i łatwej personalizacji niektórych skrótów mnie zachęca do powrotu do klasycznej wersji.