Czy fabryka Intela w Polsce powstanie? Rząd przekazuje istotną informację

Fabryka Intela powstanie — plany wcale się nie zmieniły

W ostatnim czasie pojawiało się mnóstwo plotek dotyczących tego, że rząd miał zmienić zdanie co do fabryki Intela pod Wrocławiem, w gminie Miękinia, i ta rzekomo miała jednak nie powstać. Jak się właśnie okazało, informacje te, chociaż druzgocące, okazały się absolutnie nieprawdziwe — dziś Ministerstwo Cyfryzacji oficjalnie przedstawiło ważny etap w planowanej inwestycji półprzewodnikowej w Polsce, który udowadnia, że fabryka jednak powstanie.

Ministerstwo Cyfryzacji poinformowało, że wysłało do UOKiK prenotyfikację dotyczącą zamiaru udzielania pomocy publicznej firmie Intel, w związku planowaną inwestycją w budowę fabryki półprzewodników. Zgodnie z procedurą określoną w Krajowych Ramach, firma Intel złożyła Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A. informację o planowanym utworzeniu zintegrowanego zakładu produkcyjnego półprzewodników. Po wstępnej akceptacji przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu S.A., Intel przedstawi wniosek o udzielenie pomocy publicznej Ministrowi Cyfryzacji.

Co dalej z tym projektem? Ministerstwo Cyfryzacji odpowiada

Minister Cyfryzacji następnie przekaże projekt wniosku o przyjęcie uchwały o udzielenie pomocy do opinii odpowiednich ministrów oraz Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W przypadku pozytywnej oceny, Minister Cyfryzacji przedstawi Radzie Ministrów wniosek o podjęcie uchwały dotyczącej wyrażenia zgody na udzielenie pomocy.

Mark Brzezinski, ambasador USA w Polsce

Zgodnie z Krajowymi Ramami, pomoc zostanie wypłacona pod warunkiem uzyskania przez Komisję Europejską decyzji zezwalającej na udzielenie pomocy lub po upływie terminu, do którego Komisja Europejska powinna była podjąć taką decyzję, albo po uzyskaniu decyzji Komisji Europejskiej warunkowo dopuszczającej udzielenie pomocy, zatwierdzonej przez Intel. Dariusz Standerski, sekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji, mówi:

Konsekwentnie realizujemy proces, którego efektem będzie jedna z największych inwestycji zagranicznych w Polsce związana z kluczowymi technologiami. Po złożeniu przez Intel do PAIiH informacji o projekcie, złożyliśmy wniosek prenotyfikacyjny do UOKiK o zamiarze udzielania pomocy publicznej.

Zakład, który powstanie do 2027 roku to wiele korzyści dla Polski. Również tych pozabiznesowych

Czym jest prenotyfikacja?

Jak informuje Ministerstwo Cyfryzacji, prenotyfikacja jest procedurą dotyczącą pomocy publicznej. W przypadku pomocy dla Intel (indywidualnej pomocy) postępowanie prenotyfikacyjne będzie prowadzone pomiędzy Polską a Komisją Europejską oraz firmą Intel. W tym czasie strony postępowania mogą dyskretnie omówić aspekty prawne i ekonomiczne projektu pomocy.

W trakcie tego postępowania Polska może otrzymać nieformalne wskazówki dotyczące zgłaszanego projektu pomocy, co przyczynia się do lepszego przygotowania późniejszego wniosku o notyfikację oraz skrócenia czasu trwania samej procedury notyfikacji pomocy. Co o tym sądzicie?

Źródło: Ministerstwo Cyfryzacji