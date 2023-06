Intel podjął decyzję odnośnie wyboru lokalizacji dla swojej nowej fabryki w Europie. Potężny zakład powstanie na terenie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Co będzie produkowane i od kiedy? Tego dowiedzieliśmy się na konferencji prasowej z udziałem prezesa Intela.

Jeszcze w 2021 roku pisaliśmy o potencjalnych zamiarach firmy Intel. Zgodnie z ówczesnymi przypuszczeniami firma szukała lokalizacji pod budowę nowych fabryk. Jeden z planowanych zakładów miał powstać w Polsce. Dziś wiemy już, że przypuszczenia znalazły potwierdzenie w rzeczywistości. Podczas konferencji prasowej, w której udział wzięli CEO Intela Pat Gelsinger, premier Mateusz Morawiecki i ambasador USA Mark Brzezinski potwierdzono zamiary budowy fabryki. Nowy zakład ma powstać na terenie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. To znaczące rozwinięcie obecności firmy Intel w Polsce. Nowa fabryka to kolejny etap rozwoju firmy w naszym kraju, obok aktualnie rozbudowywanego centrum badawczo-rozwojowego w Gdańsku. Co wiemy o nowym zakładzie?

Intel: potężna inwestycja w Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej

Wydarzenia z ostatnich lat, zwłaszcza przerwanie łańcuchów z przyczyny pandemii spowodowały konieczność reorganizacji produkcji. W celu zabezpieczenia dostępności kluczowych komponentów firmy musiały znaleźć nowe lokalizacje dla najważniejszych zakładów przemysłowych. W przypadku Intela oznaczało to znaczną rozbudowę posiadanych fabryk w Stanach Zjednoczonych czy Niemczech. Wśród wielomiliardowych inwestycji znalazła się również nowa fabryka w Polsce.

Zakład, który powstanie w Miękini jest inwestycją o wartości przeszło 4,6 miliarda dolarów amerykańskich. Dzięki niemu znajdzie zatrudnienie przeszło 2000 osób a to dopiero początek. Przedstawiciele Intela liczą, że nowa fabryka znacząco zwiększy zainteresowanie terenami inwestycyjnymi ze strony podwykonawców i partnerów technologicznych, co przyczyni się do kolejnych znaczących inwestycji w pobliżu fabryki.

Premier Morawiecki: fabryka cementuje współpracę transatlantycką

Inwestycję Intela skomentował premier Mateusz Morawiecki. Podkreślił on jej istotną wagę jako inwestycji w najbardziej zaawansowane techniki i technologie produkcji, które będą przyciągały jak magnes kolejnych inwestorów. Fabryka umożliwi wymianę doświadczeń i wspólną pracę nad rozwojem technologicznym przez wiele podmiotów.

Nowy zakład Intela będzie również miejscem, w którym znajdą zatrudnienie uchodźcy z Ukrainy, co okazało się być jednym z istotnych argumentów za zlokalizowaniem zakładu właśnie na terenie Polski.

Intel obecny jest w Polsce od 1993 roku. Zapowiedź budowy nowego zakładu jest znaczącą formą uświetnienia trzydziestej rocznicy funkcjonowania firmy w naszym kraju.