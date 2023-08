TSMC wybuduje fabrykę chipów w Dreźnie, Niemcy zapłacą za to 5 mld euro

TSMC inwestuje w Europie

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company czyli TSMC to obecnie największy producent układów scalonych na świecie. To także firma, która produkuje obecnie najbardziej zaawansowane pod względem technologicznym układy, a robi to we własnych fabrykach, które do tej pory powstawały praktycznie tylko na Tajwanie. Po pandemii świat jednak przekonał się, że uzależnienie od delikatnego łańcucha dostaw z Azji nie jest najlepszym rozwiązaniem i zarówno USA jak i Europa zaczęły wydawać miliardy euro aby przyciągnąć takie inwestycje na swoje tereny. TSMC długo trzeba było przekonywać, ale biorąc pod uwagę, że za lwią część przychodów odpowiadają firmy z USA, musiało się wreszcie ugiąć. Tak rozpoczęła się budowa fabryki w Arizonie, która niestety nie idzie tak gładko jak tego oczekiwano.

Okazuje się, że różnice kulturowe mogą być całkiem sporym problemem, bo TSMC narzeka przede wszystkim na niskiej jakości etos pracy Amerykanów. Nie mniej jednak za kilka lat w USA powinny powstawać również jedne z najbardziej zaawansowanych układów scalonych na świecie. Nieco inaczej będzie natomiast w Europie. TSMC ma zamiar zainwestować maksymalnie 3,5 mld euro i stworzy spółkę joint-venture - European Semiconductor Manufacturing Company (ESMC), w której będzie miał 70% udziałów. Pozostałe 30% będzie należało do trzech europejskich firm: Bosch, Infineon oraz holenderskiego NXP, które dostaną po 10% udziałów. Cała inwestycja ma kosztować około 10 mld euro, więc jak łatwo policzyć niemiecki rząd będzie musiał dopłacić około 5 mld euro.

Co więcej w fabryce, która rozpocznie prace najwcześniej w 2027 roku będą powstawać raczej mniej zaawansowane układy dla samochodów oraz urządzeń domowych, które będą produkowane w litografii od 12 do 28 nm. To już raczej leciwa technologia, bo TSMC obecnie produkuje już procesory dla Apple w litografii 3 nm. Nie można jednak zapominać, że to właśnie tych prostych układów najbardziej brakowało w branży motoryzacyjnej pod koniec 2020 roku, więc Niemcy raczej wiedzą co robią. Fabryka powstanie w okolicach Drezna, gdzie podobne zakłady ma już Globalfoundries (wcześniej AMD).

Niemcy ściągają inwestycje w półprzewodniki

W ostatnim czasie u naszych zachodnich sąsiadów budowę fabryki półprzewodników zapowiedział również Intel, który zainwestuje jeszcze więcej i zbuduje bardziej zaawansowane zakłady. Swoje fabryki ma budować też Infineon czy Wolfspeed, które również zamierzają skorzystać z hojnych subsydiów rządowych. Nie zmienia to jednak faktu, że za kilka lat Niemcy staną się kluczowym graczem w Europie na rynku półprzewodników, tworząc przy okazji liczne, dobrze płatne miejsca pracy.