500 zł. Tyle trzeba zapłacić za złącze USB-C w etui AirPods Pro

AirPods Pro (2. generacji) z USB-C zadebiutowały wraz ze smartfonami iPhone 15, które oficjalnie pożegnały się ze złączem Lightning. Apple długo kazało czekać na wprowadzenie do sprzedaży samego etui ładującego z USB-C. Jest ono już dostępne, ale jego cena może odstraszyć...

AirPods Pro (2. generacji) z etui ładującym MagSafe (USB‑C) zadebiutowały we wrześniu tego roku, a Apple krytykowane było za to, że całkowicie zapomniało o użytkownikach modelu z etui Lightning. Chcesz wygodniejsze ładowanie? Kup nowe słuchawki. Do zakupu mogły przekonać dodatki, w postaci czipu U1 w etui rozszerzającego funkcjonalność aplikacji Znajdź, zwiększona odporność na pył, pot i wodę (IP54) samych słuchawek AirPods Pro i etui ładującego, czy bezstratna jakość dźwięku w połączeniu z goglami Apple Vision Pro.

Teraz Apple wprowadziło do sprzedaży samo etui MagSafe (USB‑C) do AirPods Pro, które może zastąpić dotychczasowe. Etui ładujące jest zgodne z AirPods Pro (2. generacji), które zostały pierwotnie dostarczone z etui ładującym MagSafe (USB‑C) lub etui ładującym MagSafe (Lightning). Warto jednak zaznaczyć, że funkcje AirPods Pro (2. generacji) zależą od etui ładującego pierwotnie dostarczonego ze słuchawkami dousznymi, a zmiana etui ładującego nie ma na te funkcje wpływu.

Etui ładujące MagSafe (USB‑C) do AirPods Pro (2. generacji) już dostępne. Ile kosztuje?

Jest tylko jeden poważny problem - cena. W Stanach Zjednoczonych nowe etui wyceniono na 99 dolarów (to cena bez podatku). U nas to 499 zł - drogo, nawet bardzo. W ofercie Apple znajdziemy też bezprzewodowe etui do podstawowych słuchawek AirPods (1. i 2. generacji), które kosztuje 389 zł. Mamy więc 100 zł za złącze USB-C i układ U1, wbudowany głośnik, "dziurkę" na smycz i odporność na pył, pot i wodę (klasa IP54).

Nie da się jednak ukryć, że jeśli chcecie się już całkowicie pozbyć się złącza Lightning, to taniej wyjdzie kupienie samego etui niż całego kompletu słuchawek AirPods Pro 2. generacji. Ten, w oficjalny sklepie Apple, kosztuje 1299 zł. Bez problemu znajdziecie je jednak w znacznie niższej cenie. Słuchawki często dostępne są za ok. 1000 zł - także u autoryzowanych sprzedawców Apple.