Gigant chce zaatakować nową kategorię produktów. Ma szansę podbić serca użytkowników

Sonos to jedna z tych firm, które są po prostu cool. Można spierać się na temat tego, jak na tle konkurencji wypadają ich produkty. Jednak trudno odmówić im stylu i tego, że w przypadku użytkowników produktów Apple — po prostu działają i są kompletnie bezproblemowe.

Dotychczas Sonos podbijał serca użytkowników w kwestii domowych systemów audio. Soundbary i głośniki to ich najważniejsze produkty z katalogu. Niebawem firma planuje jednak firma ma zaoferować zupełnie nowe produkty w swoim katalogu. Takie, których wielu by się po niej nie spodziewało.

Nowe produkty Sonos. Firma chce rzucić rękawicę Apple

Jak wynika z ostatnich informacji, Sonos w niedalekiej przyszłości miałby wprowadzić na rynek produkty, których raczej nikt się po nich nie spodziewa. Mowa o słuchawkach nausznych, które mają być odpowiedzią na applowskie AirPods Max. O ile to całkowicie spina się z katalogiem firmy i wydaje się być naturalnym poszerzaniem ich portfolio, to mowa o jeszcze jednym produkcie. Przystawce do telewizora.

Z najnowszych nieoficjalnych informacji wynika, że Sonos w przyszłym roku przygotowuje cały szereg premier. Najwięcej w ich katalogu będzie, rzecz jasna, nowych głośników. Ale obok nich mają pojawić się wspomniane słuchawki oraz przystawka do telewizora. Póki co jednak brak jakichkolwiek szczegółów związanych z konkretnymi datami.

Dużo nowości, ale też dużo niewiadomych

Na tę chwilę poruszamy się jednak w strefie plotek, przecieków i analiz. Firma jeszcze niczego oficjalnie nie zapowiedziała, warto być więc ostrożnym. Od lat korzystam z produktów Sonos — i nie bez powodu. Mimo iż z tyłu głowy zawsze mam to, że taki Sonos One SL może z dnia na dzień stać się bezużytecznym gadżetem gdy straci wsparcie producenta, jest on dla mnie więcej niż satysfakcjonujący. Z tych informacji wynika, że firma dość agresywnie chce zalać rynek rozmaitymi produktami — co z jednej strony brzmi kusząco i obiecująco, z drugiej jednak pojawiają się obawy związane z jakością. O cenach nawet nie wspominając, bo tutaj od lat Sonos zawsze stoi na dość wysokiej półce.

Myśląc jednak o słuchawkach — mają one szansę mieć kilka asów w rękawie, które faktycznie mogą przekonać do siebie użytkowników sprzętów Apple. Jednym z takich elementów bez wątpienia byłyby dla mnie wymienne baterie. Niestety, na tę chwilę nic więcej nie wiemy na temat samej przystawki. To bez wątpienia produkt który brzmi intrygująco — i jeżeli będzie równie stylowy co ich soundbary, a przy okazji firma zadba o odpowiedni zestaw aplikacji i optymalizacji — może okazać się solidnym konkurentem dla Apple TV.