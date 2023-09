AirPods Pro z bezstratną jakością dźwięku. Jest tylko jeden warunek

Gdy w trakcie wczorajszej prezentacji "Wonderlust" przedstawiciele Apple zapowiedzieli wprowadzenie do sprzedaży "zaktualizowanych" słuchawek AirPods Pro 2. generacji, nie poświęcili im zbyt wiele uwagi. Poinformowano tylko, że etui posiadać będzie port USB-C - podobnie jak zaprezentowane smartfony iPhone 15, 15 Plus, iPhone 15 Pro i 15 Pro Max. Więcej informacji zdradza komunikat prasowy, który pojawił się chwilę później. Dowiadujemy się z niego, że "nowe" słuchawki oferują znacznie więcej, niż mogliśmy się tego spodziewać!

AirPods Pro (2. generacji) z USB-C skrywają więcej nowości!

Jak informuje Apple, słuchawki AirPods Pro (2. generacji) wyróżnia nie tylko możliwość ładowania przez USB-C, ale także zwiększona odporność na na pył, pot i wodę (IP54) oraz - co chyba najważniejsze - wsparcie dla bezstratnego format audio. Jest tylko jeden mały haczyk. Wsparcia dla dźwięku lossless dotyczy wyłącznie sytuacji, w której słuchawki połączymi z goglami Apple Vision Pro.

Czip H2 w najnowszych AirPods Pro i Apple Vision Pro w połączeniu z przełomowym bezprzewodowym protokołem audio, pozwala obsłużyć 20-bitowy bezstratny format audio o częstotliwości próbkowania 48 kHz ze skuteczną redukcją wszelkich potencjalnych opóźnień.

- czytamy na stronach Apple. A to oznacza, że już na początku przyszłego roku pierwsi użytkownicy gogli Apple Pro Vision ze Stanów Zjednoczonych będą mogli cieszyć się wysokiej jakości dźwiękiem bezprzewodowym - pod warunkiem, że zdecydują się na zakup słuchawek z etui ładowanym USB-C. Dlaczego tylko takim? Apple tego nie zdradza. Sytuacja zaskakuje tym bardziej, że nie ma też żadnych wzmianek na temat wsparcia bezprzewodowego dźwięku lossless z innych urządzeń Apple - co z iPhonem, iPadem, czy komputerem Mac? Dziwi też to, że Apple nie udostępniło (przynajmniej na ten moment) możliwości zakupienia samego etui ładującego z USB-C. Jeśli więc chcecie skorzystać z dobrodziejstw tego modelu, trzeba kupić komplet. A nie wiem czy znajdzie się chętny na ponownie wydanie prawie 1500 zł, gdy zrobił to w zeszłym roku.

Na pocieszenie, wszyscy posiadacze AirPods Pro (2. generacji) - bez względu na etui - będą mogli korzystać z nowych funkcji w iOS 17. Chodzi tu oczywiście o dźwięk adaptacyjny, wykrywanie rozmów czy spersonalizowaną głośność.