Epic szykuje petardę. Gracze będą zaskoczeni darmowymi tytułami

Epic Games Store przyzwyczaiło nas do cotygodniowego rozdawania gier – zarówno od najważniejszych graczy na rynku, jak i od mniejszych twórców, którzy mają szansę dotrzeć do szerszego grona odbiorców. Każdego tygodnia pojawia się coś nowego, a 2025 r. już pełny był ciekawych produkcji, które warto ograć, lub dodać na kupkę wstydy. Mieliśmy już Escape Academy, Behind the Frame: The Finest Scenery, Undying, Beyond Blue, HUMANKIND, F1 Manager 2024, Mages of Mystralia, czy Them's Fightin' Herds. Ostatnio były również mniejsze tytuły, pokroju Firestone Online Idle RPG, zestawu powitalnego do gry Albion Online, czy CHUCHEL od twórców Botaniculi.

Ostatnie tygodnie to skromne gry, które nie pochodzą od największych studiów na rynku, ale znalazły swoich fanów. Była też niespodzianka dla fanów Gwiezdnych Wojen. Choć początkowo podejrzewano, że Epic Games Store da za darmo Star Wars: Outlaws, w rzeczywistości mieliśmy LEGO Star Wars: The Skywalker Saga – fenomenalną grę, która oferuje wszystkie epizody kultowej sagi przeniesione do świata LEGO i wiele więcej.

Epic Games szykuje petardę. Będzie na nią trzeba nieco poczekać

W tym tygodniu kontynuujemy trend mniejszych gier, które nie wzbudzają wielkiego westchnięcia wśród graczy, choć czekają na nich dwa darmowe tytuły. Deadtime Defenders to pełna akcji strzelanka z elementami RPG. Tajemniczy portal uwolnił chaos z alternatywnych wymiarów – a ty jesteś ostatnią linią obrony ludzkości. Wyrusz na misje w poszukiwaniu epickich łupów i eliminacji wrogów, a następnie wróć do kwatery głównej, aby się dozbroić, odprawić i przygotować do następnego starcia!

Touch Type Taleto strategiczna gra czasu rzeczywistego z dość niespotykaną mechaniką pisania na klawiaturze, złożoną kampanią fabularną i sieciowym trybem rankingowym, która zadowoli nawet najbardziej doświadczonych fanów gatunku. Podczas wciągającej kampanii jednoosobowej dołączysz do niecodziennego bohatera, Paula, który usiłuje zwalczyć zagrażające mu zło. Tron stoi pusty, a u wrót zamku gromadzą się barbarzyńcy. Aby ocalić królestwo, Paul musi opuścić swój dom i wyruszyć w drogę. Gdy opanujesz już sztukę pisania na klawiaturze, przetestuj swoje umiejętności w wieloosobowym trybie online i weź udział w rycerskich potyczkach z innymi graczami. Wspominaj emocje z udanych podbojów dzięki funkcji powtórek i zapisz się złotymi zgłoskami na kartach liderów systemu rankingowego.

Jednak to nie koniec atrakcji przygotowanych przez Epic Games Store. Choć sklep zazwyczaj zdradza, jakie gry udostępni po zakończeniu trwających właśnie promocji, w tym tygodniu jest nieco inaczej. Już 15 maja w ofercie za darmo pojawią się dwie tajemnicze produkcje. Co to będzie? Na ten moment nie ma żadnych jasnych wskazówek mówiących w jakie rejony świata gier powinniśmy się zapuścić, by znaleźć odpowiedź na to pytanie. Można jednak podejrzewać, że będą to większe produkcje i sklep zwyczajnie podgrzewa atmosferę nie mówiąc nam kompletnie nic.

Wszystkiego dowiemy się w najbliższy czwartek o godzinie 17!