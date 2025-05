Mafia 4: The Old Country na pierwszym trailerze. Szykuje się sierpień przed monitorem

GTA VI opóźnione? To nic, spokojnie poczekamy. Ba, cały czas będziemy mieli w co grać bawiąc się przy tym wybornie. Skąd ta pewność? Właśnie zaprezentowano pierwszy zwiastun gry Mafia 4: The Old Country. Krótko mówiąc: jest na co czekać.

W tym roku sierpień może być deszczowy. I tak będziemy siedzieć i grać

Doskonale pamiętam, jak wielkie wrażenie zrobiła pierwsza część Mafii. To jedna z tych gier, która błyskawicznie zyskała sobie wielkie grono miłośników na całym świecie. Kolejne części tylko utwierdzały graczy w tym, że to jedna z najważniejszych produkcji ostatnich lat. Przyszła pora na to, by w ręce graczy trafiła czwarta, najnowsza odsłona serii Mafia. O ile jednak od dawna wiedzieliśmy, że gra powstaje i znaliśmy jej tytuł, nie znaliśmy większej ilości szczegółów. To właśnie się zmieniło. Oto bowiem do internetu trafił pierwszy gameplay z gry, w którym możemy poczuć jej klimat. Tylko spójrzcie, jak dobrze zapowiada się ta gra!

Co zaoferuje Mafia 4: The Old Country? Prawdopodobnie wszystko

Wystarczy dokładnie obejrzeć zwiastun, by z niecierpliwością odliczać dni do premiery gry. Widzimy w nim wszystko to, czego oczekujemy od serii Mafia i za co tak mocno ją lubimy. Są dynamiczne pościgi (zarówno samochodem jak i konno), są pojedynki na wiele różnych broni, są różnorodni bohaterowie.

Mafia 4: premiera już wkrótce

Przy okazji premiery pierwszego trailera potwierdzono datę premiery gry. Ukaże się ona na platformach cyfrowych w dniu 8 sierpnia bieżącego roku. Cóż, wygląda na to, że końcówka lata może być deszczowa. Gracze i tak będą zajęci.