Wraca kultowa gra z lat 90-tych. Premiera już w czerwcu!

Gex Trilogy, czyli wielkie morze nostalgii dla miłośników starych platformówek

Druga połowa lat dziewięćdziesiątych to ten czas, gdy w Polsce komputery w końcu zaczęły trafiać pod strzechy. Wraz z nimi, oprócz popularnego oprogramowania biurowego, również pierwsze gry. W co się wtedy grało? Jako że miałem zaledwie kilka lat, grałem głównie w platformówki. Jedną z nich były te, w których głównym bohaterem był gekon Gex. Jak je wspominam? Jak przez mgłę, jednak wiem, że bawiłem się w nich naprawdę przednio. W końcu przyszła pora na to, by odświeżyć sobie tamte gry i to w wielkim stylu. Oto bowiem do sprzedaży trafia gra Gex Trilogy, złożona z trzech odsłon wydanych jeszcze w latach dziewięćdziesiątych. Czy jest na co czekać? Jak najbardziej, zwłaszcza biorąc pod uwagę to, kto jest odpowiedzialny za wskrzeszenie wspomnień Gexa.

Square Enix i Limited Run Games wskrzeszają legendarną platformówkę

Zgodnie z zapowiedzią, która dosłownie przed chwilą została opublikowana w serwisie X, gra Gex Trilogy zostanie oddana w ręce graczy już 16 czerwca. Co bardzo istotne, dostępna będzie zarówno w dystrybucji cyfrowej, jak i na fizycznych nośnikach. Nie ma zatem znaczenia, czy chcemy zakupić grę na Steamie, czy prosto od producenta: zarówno zwolennicy cyfrowych, jak i fizycznych kopii będą usatysfakcjonowani. Przyznajcie sami, że taki widok cieszy oko:





Zgodnie z zapowiedzią Limited Run Games, Gex Trilogy zostanie wydana na platformy PC, Nintendo Switch, PlayStation 5 i Xbox Series X|S. Gra została odświeżona i udoskonalona, w wyniku czego dodano m.in. wsparcie dla proporcji 16:9.

Czy jest na co czekać? Obejrzyjcie zwiastun i odpowiedzcie sobie sami. Ja umieram z ciekawości.