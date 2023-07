Call of Duty z plejadą sław. Nie uwierzysz, w kogo się wcielisz!

Byli piłkarze, przyszła pora na raperów

Call of Duty już kiedyś wprowadziło niespodziewanych operatorów, którymi byli… piłkarze. W produkcji mogliśmy wcielić się w Lionela Messiego, aktualnie występującego w Interze Miami, Neymara Jr., piłkarza PSG, czy Paula Pogbę, gwiazdę Juventusu. Okazuje się, że pomysł ten przyjął się całkiem nieźle — i jedna z największych gier Activision planuje więcej crossoverów, które zaczynają być podobnie zaskakujące, jak w Fortnite.

Dziś ogłoszono, że do gry trafią trzy kluczowe postaci amerykańskiej sceny rapowej. Chodzi o Snoop Dogga, Nicki Minaj oraz 21 Savage — pojawią się oni w Call of Duty: Warzone i Call of Duty: Modern Warfare 2. Nowa darmowa zawartość będzie dostępna między 7 a 16 sierpnia, po rozpoczęciu 5. sezonu, który startuje dokładnie już 2 sierpnia. Warto jednak zaznaczyć, że nie jest to pierwsze rodeo Snoopa w Call of Duty — DOGG współpracował już kiedyś z Activision.

Raperzy to za mało? Call of Duty przygotowało coś więcej…

Jeśli uważacie, że dodanie raperów czy piłkarzy jako operatorów jest pójściem o krok za daleko, to najprawdopodobniej nie spodobają się Wam postaci sierżanta Sprinkles i sierżanta Pspsps. Bohaterowie są… wielkimi, humanoidalnymi kotami. Do tego dochodzą schematy broni i inne dodatki z kocim motywem, co w sieci spotkało się z dość negatywnym odbiorem. Niektórzy gracze z redditowej społeczności uznali to za zrobienie z Call of Duty na siłę memicznej i durnej gry — produkcja, która kiedyś starała stawiać na realizm, teraz oferuje bieganie wielkim kotem z karabinem.

Jak oceniacie nowych operatorów? Uważacie, że jest to odpowiedni kierunek dla serii i gracze powinni mieć do tego nieco luźniejsze podejście, czy może jednak jest to przekroczenie pewnej granicy dobrego smaku? Dajcie znać w komentarzach.