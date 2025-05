Ten sklep rozpieszcza graczy. Darmowych hitów nigdy za wiele

Epic Games Store od dawna regularnie obdarowuje graczy darmowymi grami, co stało się już pewnego rodzaju tradycją. Wśród udostępnianych bezpłatnie tytułów można znaleźć zarówno wysokobudżetowe produkcje od znanych wydawców, jak i propozycje przygotowane przez niezależnych deweloperów, którzy dzięki temu mają okazję zaprezentować swoje dzieła szerszej publiczności. Co tydzień pojawiają się nowe gry, a rok 2025 obfitował już w interesujące pozycje warte sprawdzenia lub dodania do swojej kolekcji. Ostatnio mieliśmy Dead Island 2 – czyli drugą odsłonę popularnej serii z zombiakami oraz Happy Game, czyli najnowsza produkcji studia Amanita Design, która zadebiutowała w 2021 r. To przygodówka, w której od gracza zależy, czy główny bohater po zapadnięciu w koszmarny sen znów będzie mógł się uśmiechać. Były też Sifu, Gigapocalypse i premierowe Deliver At All Costs. Kto przegapił, może żałować.

Na szczęście Epic Games Store nie zapomina o graczach i stale rozdaje gry za darmo. W tym tygodniu są dwie, obowiązkowe pozycje. Limbo to jedna z najbardziej zaskakujących premier 2010 r. Pierwsza gra studia Playdead może i nie jest tytułem AAA, ale daje masę frajdy – w szczególności fanom mrocznych historii i horrorów. Limbo jest grą niezależną, która zachwyciła graczy pomysłowo zaprojektowanymi zagadkami oraz niezwykłą oprawą audiowizualną. To wędrówka przez mroczne, tajemnicze miejsca i opowieść, której gracze nie zapomną. I choć zadebiutowała 15 lat temu wciąż jest jedną z obowiązkowych produkcji dla tych, którzy szukają wciągającej przygody na kilka godzin. Tytuł ten przyniósł studiu Playdead masę nagród, w tym:

Best Downloadable (Game Informer)

Best Puzzle Game (GameSpot)

The Best Indie Game (Kotaku)

Digital Game of the Year (GameReactor)

Best Horror Game (IGN)

Best Visual Art (Game Developers Choice Awards)

Technical Excellence (Independent Games Festival)

Adventure Game of the Year (D.I.C.E. Awards)

Outstanding Achievement in Sound Design (D.I.C.E. Awards)

Warto zagrać, tym bardziej za darmo!

Epic rozpieszcza graczy. Darmowych hitów nigdy za wiele

Dla tych, którzy Limbo przeszli już dawno temu lub mają tę grę na wszystkich platformach, czeka inny, darmowy tytuł: Tiny Tina's Wonderlands. Coś dla fanów Borderlands i gier kooperacyjnych utrzymanych w mrocznych klimatach i przeznaczonych dla nieco starszych graczy. Tytuł stworzony przez Gearbox to spin-off wspomnianej wyżej serii Borderlands, który zabiera graczy w podróż pełną poszukiwania skarbów, najróżniejszych broni i czarów. Gra łączy barwne otoczenie z wyjątkowym poczuciem humoru. To dynamiczna gra action RPG doskonale sprawdzająca się w wieloosobowych potyczkach – zarówno lokalnie, jak i online. Jak pisaliśmy w naszej recenzji to "Borderlands w przebraniu” i dla fanów pozycja obowiązkowa.

A co za tydzień? Dwie darmowe, tajemnicze gry. Co to będzie? Nie sposób zgadnąć, gdyż sklep nie zdradza niczego, a obrazki zapowiadające te tytuły nie zdradzają niczego. Trzeba się uzbroić w cierpliwość i poczekać do najbliższego czwartku, do godziny 17:00. Ostatnie tygodnie pokazują jednak, że gracze mają niepowtarzalną okazję dodania do swoich bibliotek ciekawych i wciągających produkcji, w które warto zagrać. A kto nie skorzysta, niech żałuje, gdyż zapewne promocje te szybko się nie powtórzą.