Gmail z ważną nowością. To funkcja która zrewolucjonizuje maile

Google konsekwentnie dodaje Gemini do kolejnych swoich produktów. Sztuczna inteligencja na dobre opanowuje nie tylko rozmowy z czatbotem, ale także cały szereg ich produktów. Nie dalej niż wczoraj informowaliśmy o znakomitych opcjach które trafiły do Dysku Google (zobacz: Dysk Google z rewolucyjną funkcją. Zachwyci miliony użytkowników!) i YouTube'a (zobacz: Zatrzymaj wideo i patrz jak dzieje się magia Google – skorzystasz już niebawem), a teraz doskonałe wieści dla użytkowników najpopularniejszej poczty e-mail na świecie. I jeżeli macie dość tonięcia w nieskończenie długich mailach, to będziecie więcej niż zadowoleni. To praktyczna i efektywna w działaniu funkcja, która pozwoli na automatyczne podsumowanie wiadomości za pomocą technologii Gemini. Opcja, dostępna na urządzeniach mobilnych z systemem Android i iOS, zyskała nowy poziom automatyzacji i intuicyjności!

Karty podsumowań w Gmail. Tak wygodnie jeszcze nie było

Początkowo funkcja „Podsumuj tę wiadomość” opierała się na samodzielnym uruchamianiu przez użytkowników. Przycisk pojawiał się tuż pod tematem wiadomości, a skorzystanie z niego powodowało rozwinięcie tzw. arkusza Gemini z wypunktowanym streszczeniem najważniejszych informacji. Teraz Gmail idzie o krok dalej i automatycznie wyświetla karty podsumowań Gemini, gdy system uzna, że mogą być pomocne. Działa to przede wszystkim w przypadku dłuższych wątków w naszej skrzynce. To znacznie zwiększa komfort pracy, oszczędzając czas i ułatwiając szybki przegląd treści bez konieczności uważnego czytania całości.

Jak twierdzi Google, Gemini analizuje cały wątek wiadomości, wyciąga kluczowe informacje i odświeża podsumowanie za każdym razem, gdy ktoś odpowiada na maila. Dzięki temu treści są zawsze aktualne i dopasowane do bieżącego kontekstu rozmowy. Ponadto użytkownik może jednym kliknięciem zminimalizować kartę, jeśli nie będzie mu ona potrzebna w danym momencie.

Na tym jednak jeszcze nie koniec nowości. Doczekaliśmy się także nowego projektu interfejsu odpowiedzi: Google testuje alternatywny wygląd pola odpowiedzi w formie zaokrąglonej kapsuły, zamiast tradycyjnego paska, co nadaje aplikacji bardziej nowoczesny i spójny wizualnie wygląd.

Coraz więcej Gemini w Gmailu... i nie tylko!

Maj, poza wielką konferencją I/O, przyniósł nam wdrożenie całego szeregu nowości opartych na Gemini w rozmaitych produktach Google. Sztuczna inteligencja zawitała do widoku głównego Google Chat, a także Dokumentów Google. Zintegrowany blok podsumowania w Dokumentach umożliwia nam szybkie stworzenie streszczenia zawartości tekstu bez potrzeby kopiowania lub przeszukiwania treści ręcznie. Poza tym Google stale rozwija narzędzie NotebookLM, które pozwala na inteligentne podsumowania map myśli i źródeł z ich najważniejszego źródła ruchu ostatnich lat: Discovera. Aplikacja Meet doczekała się dynamicznych układów, lepszych efektów wizualnych w trybie „Studio look” oraz bardziej zaawansowanego zarządzania oświetleniem i dźwiękiem.